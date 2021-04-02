وزير الموارد البشرية يدشن "زود الأجيال" لتشجيع الادخار ورفع مستوى الثقافة المالية

دشن المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، منتج زود الأجيال الادخاري المقدم من بنك التنمية الاجتماعية في حفل افتراضي عبر الاتصال المرئي.ويعد منتج زود الأجيال الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وهو عبارة عن تجربة بنكية مبتكرة للأبناء من عمر 6 إلى 18 تشجعهم على الادخار ورفع مستوى الثقافة المالية لديهم تحت إشراف الوالدين، كما يقدم المنتج حزمة من المحفزات المالية والمواد التوعوية والتثقيفية، مقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، إضافة إلى شرح خطوات التسجيل وآلية الاستفادة من المنتج.ويأتي تدشين المنتج امتدادا لما قدمه بنك التنمية الاجتماعية في عامي 2018 و2019 من برامج توعوية ومنتجات ادخارية، من ضمنها إطلاق المنتج الوطني الأول للادخار(منتج زود الادخاري)، الذي بلغ عدد المشتركين فيه حتى الآن أكثر الـ81 ألف مواطن ومواطنة، متوزعين على جميع مناطق المملكة، تجاوزت إجمالي مدخراتهم حتى الآن أكثر من 215 مليون ريال، إضافة إلى البرامج التوعوية التي يستهدف البنك من خلالها رفع مستوى الوعي والتشجيع على الادخار، بتنفيذ البرامج والمبادرات والحملات والفعاليات والدورات التدريبية وورش العمل المتعلقة بنشر الوعي المالي وثقافة الادخار.إلى ذلك، نفذت الفرق الرقابية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 20.535 جولة رقابية، شملت جميع الأنشطة التجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال المدة من 23 - 29 آذار (مارس) 2021 للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بتطبيق قرارات التوطين.وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط 2.042 مخالفة لقرارات التوطين، فيما بلغت نسبة امتثال المنشآت 90 في المائة على مستوى المملكة.وأوضحت الوزارة أن جولاتها الرقابية مستمرة بشكل مفاجئ على الأنشطة كافة، وفي جميع مناطق المملكة، وذلك لتنظيم سوق العمل، داعية أصحاب المنشآت إلى الالتزام بالتشريعات الصادرة عن الوزارة، وتنفيذ قرارات التوطين لتجنب إيقاع المخالفات بحق المخالفين.كما دعت الوزارة الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة يرصدونها عبر تطبيق (معا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19911).