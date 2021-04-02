مؤشرات الأسهم الأمريكية تصعد بدعم التكنولوجيا وسط توقعات قوية لأرباح "ميكرون"

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة عند الافتتاح أمس، في ظل صعود شركات التكنولوجيا، بقيادة مصنعي الرقائق، بعد توقعات قوية للأرباح من "ميكرون"، في حين تعززت المعنويات أيضا بفضل حالة التفاؤل حيال نمو اقتصاد الولايات المتحدة.وبحسب "رويترز"، صعد مؤشر داو جونز الصناعي 73 نقطة بما يعادل 0.22 في المائة ليصل إلى 33054.58 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 19.9 نقطة أو 0.50 في المائة مسجلا 3992.78 نقطة، وتقدم مؤشر ناسداك المجمع 167.5 نقطة أو 1.26 في المائة إلى 13414.325 نقطة.من جهة أخرى، بدأت الأسهم الأوروبية ربع العام الجديد بمكاسب محدودة أمس، إذ طغت المخاوف بشأن موجة أخرى لكوفيد - 19 مع فرض فرنسا ثالث إجراءات عزل عام على التفاؤل حيال خطة إنفاق جديدة للحكومة الأمريكية.وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، ليحوم دون أعلى مستوياته على الإطلاق بثلاث نقاط. واختتم المؤشر القياسي الربع الأول بزيادة 7.7 في المائة، مسجلا مكاسب للربع الرابع على التوالي.وارتفعت أسهم شركات الرقائق الأوروبية ومن بينها "إيه.إس.إم.إل" و"إيه.إس.إم.آي" و"إنفينيون تكنولوجيز" و"بي.إي" لأشباه الموصلات بين 1.8 في المائة و4.4 في المائة بعد أن أصدرت "ميكرون تكنولوجي" الأمريكية توقعات متفائلة للإيرادات.وفي غضون ذلك، قالت "تي.إس.إم.سي" لصناعة الرقائق إنها تعتزم استثمار 100 مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة لزيادة الطاقة الإنتاجية في مصانعها.وتعرضت أسهم شركات البيع بالتجزئة والسفر في فرنسا لضغوط بعد أحدث تدابير للعزل العام. وارتفع سهم مجموعة أكور الفرنسية للفنادق 0.3 في المائة بينما تراجعت أسهم شركات تقديم خدمات الطعام "سوديكسو" و"إليور" نحو 2 في المائة.وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية أمس، إذ اقتنص المستثمرون أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات في أول يوم من السنة المالية الجديدة بفضل آمال حيال نتائج أعمال قوية للشركات.وأغلق مؤشر نيكاي القياسي مرتفعا 0.72 في المائة إلى 29388.87 نقطة، بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.19 في المائة إلى 1957.64 نقطة.وقاد قطاع التكنولوجيا التقدم بعد أن توقعت شركة ميكرون تكنولوجي الأمريكية لصناعة الرقائق إيرادات تفوق توقعات المحللين في الربع الثالث. وقال تاكاشي هيروكي كبير الخبراء لدى مونيكس للأوراق المالية "ما يحدث في أسهم التكنولوجيا اليابانية هو انعكاس لما حدث في الولايات المتحدة".وتحسنت المعنويات في اليابان بعد أن كشف مسح تانكان الذي يجريه بنك اليابان المركزي أن ثقة الشركات عادت إلى ما كانت عليه قبل بداية جائحة كوفيد - 19.وارتفع سهم "طوكيو إلكترون" 4.68 في المائة، وبلغ خلال الجلسة أعلى مستوياته على الإطلاق، إذ تلقت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات في اليابان الدعم من توقعات إيجابية لـ"ميكرون" بشأن المبيعات ومكاسب حققتها أسهم التكنولوجيا الأمريكية.إضافة إلى ذلك، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الأول، أن "ميكرون" و"ويسترن ديجيتال كورب" تستكشفان بشكل فردي صفقة محتملة لـ"كيوكسيا هولدينجز" قد تقيم شركة أشباه الموصلات اليابانية غير المدرجة عند نحو 30 مليار دولار.ويقول محللون إن المستثمرين يقبلون على شركات صناعة أشباه الموصلات بسبب أن النقص العالمي للرقائق المطلوبة للجيل القادم من السيارات الكهربائية والهواتف الذكية المتقدمة يشير إلى أن الطلب سيظل قويا لفترة طويلة.وارتفع سهم "أدفانتست" لصناعة معدات تصنيع الرقائق 4.13 في المائة بينما ربح سهم "سكرين هولدينجز" 6.06 في المائة.وكانت أقل الأسهم أداء على "توبكس 30" هي "ميتسوي آند كو" الذي انخفض 2.41 في المائة وتلاه سهم "ريكروت هولدينجز" الذي تراجع 2.26 في المائة.