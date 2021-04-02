الجائحة تلقي الضوء على أزمة الصحة العقلية في المجتمع الطبي

إذا كان هناك شيء إيجابي يمكن أخذه من الوباء، فربما يكون هو أن الجائحة فرضت أخيرا ساعة حساب بخصوص أزمة الصحة العقلية في الطب.

واحدة من أبرز الحالات مأساوية خلال العام الماضي كانت حالة لورنا برين، وهي طبيبة من نيويورك أثارت وفاتها منتحرة في نيسان (أبريل) 2020 موجة من القلق في المجتمع الطبي.

لم تكن برين، التي كانت تبلغ من العمر 49 عاما وتعمل مديرة طبية لقسم الطوارئ في مستشفى ألين المشيخي في نيويورك، تعاني مشكلات نفسية معروفة لكنها بدأت في التدهور بعد العمل بلا هوادة على الخطوط الأمامية، ما أدى إلى إصابتها هي نفسها بكوفيد - 19.

يقول صهر برين، كوري فايست، الذي رتبت زوجته جينيفر ترحيلا طارئا من الأصدقاء لنقل لورنا إلى مسقط رأسهم في شارلوتسفيل، فيرجينيا، عندما أصبح واضحا مدى سوء معاناتها: "الأمر اللافت للنظر حول هذه القصة هو مدى السرعة التي حدثت بها. حين تفكر في الأمر بالنسبة لطبيب، فهذا هو ما تدرب عليه طوال حياته المهنية. ’ينبغي‘ أن يكونوا قادرين على المواكبة." لكن برين لم تعتبر قط أن الانسحاب خيار مقبول.

منذ وفاتها، كان الزوجان في طليعة المعركة ضد انتحار الأطباء، وأنشآ مؤسسة الدكتورة لورنا برين هيروز، وهي مؤسسة غير ربحية تدعو إلى تحسين الصحة العقلية في المهنة. يصر فايست على أن الأمر الذي يحتاج إلى تغيير هو النظام، وليس الأطباء والممرضات أنفسهم. يقول: "هذه ليست مسألة محاولة جعل عامل الرعاية الصحية أكثر قدرة على التحمل. علينا أن نبدأ في معالجة هذه المشكلة".

صحيح أن الثورة في كيفية رعاية النظم الصحية العالمية لموظفيها لا تزال بعيدة المنال، إلا أن هناك علامات على التقدم. بمجرد أن اجتاح الفيروس كورونا ووهان في أواخر عام 2019، حاملا معه نمطا من الأعراض النفسية لدى العاملين الطبيين التي رددت بشكل قاتم الأعراض التي ظهرت على وباء سارس قبل نحو عقدين من الزمن، تصرفت الحكومة الصينية للتدخل (على الرغم من أنها ضغطت في وقت مبكر على الأطباء المبلغين عن المخالفات لكي يلتزموا الصمت).

بحلول شباط (فبراير)، أنشأت المستشفيات في شرق الصين فرقا للتدخل النفسي في حالات الطوارئ لإيقاف موجة القلق والاكتئاب والأرق، في حين نشرت لجنة الصحة الوطنية في الصين أول إرشادات وطنية على الإطلاق للحماية النفسية للعاملين الصحيين، التي طالبت بالتحديد المبكر للفئات المعرضة لخطر كبير وإنشاء فرق إنقاذ للحالات النفسية.

في الولايات المتحدة، خصصت إدارة بايدن 120 مليون دولار لدعم رفاهية الأطقم الطبية كجزء من مشروع قانون إغاثة كوفيد - 19، وفي المملكة المتحدة أعلنت "الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا" و"تحسين الخدمة الصحية الوطنية" NHS Improvement في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي الماضي أنهما ستستثمران 15 مليون جنيه في الدعم النفسي للموظفين. في الشهر الماضي، قال السير سايمون ستيفنز، الرئيس التنفيذي لـ"الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا"، إن الخدمة ستنشئ 40 مركزا للصحة العقلية في جميع أنحاء البلاد لتقديم المشورة للعاملين وتوجيه المحتاجين إلى الخدمات المتخصصة.

يجادل النقاد بأن مثل هذه المخصصات غالبا ما تكون أقل مما يلزم وتأتي بعد فوات الأوان. يقول أندرو مولودنسكي، رئيس قسم الصحة العقلية في الجمعية الطبية البريطانية: "يعتقد كل من تحدثت إليه بشأن (المحاور الجديدة) أن ذلك لن يكون كافيا – وسيغمره الطوفان".

تقول بريرانا إيسار، كبيرة مسؤولي شؤون الموظفين في الخدمة الصحية الوطنية: "لم يكن العام الماضي مثل أي عام آخر بالنسبة لموظفينا. استجابتهم لرعاية مئات الآلاف من المرضى كانت استثنائية حقا. من الصحيح تماما أن يتلقى الموظفون دعما قويا ورعاية جيدة، وهذا هو سبب توافر المساعدة والمشورة (...) بما في ذلك خط المشورة السرية، والدعم النصي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والوصول إلى خدمات الصحة العقلية".

في بعض الحالات، أخذت المستشفيات الأمور على عاتقها. عندما ضرب الفيروس المملكة المتحدة لأول مرة، فإن تشارلي كول، وهو متدرب في علم النفس في مستشفى هومرتون بشرق لندن، عمل سابقا ضمن خدمة للعاملين في الرعاية الصحية خلال وباء إيبولا في غرب إفريقيا، أنشأ واحدة من أوائل عيادات الدعم النفسي في البلاد المخصصة للموظفين الطبيين. يقول كول: "أكبر نقطة تعلمية لدي هي أن خدمات مثل هذه كان ينبغي أن تكون موجودة من قبل. ما كان ينبغي لنا أن ننتظر إلى أن تحدث جائحة".

عصر أحد أيام الثلاثاء أخيرا، حضرت إحدى جلسات العافية الافتراضية التي يقدمها كول لعشرات أو نحو ذلك من ممرضي وممرضات مجتمع هومرتون. الممرضون والممرضات، الذين ينطوي عملهم على زيارة المرضى في المنازل بدلا من معالجتهم في الأجنحة، هم في الغالب يعملون لأول مرة، ويترددون في التعبير عن مشاعرهم علنا. تقول بياتريس أوسونتوكي، إحدى قيادات المجتمع، وهي تضحك وتشير إلى زميلتها بعد أن التزمت الصمت في أعقاب أحد أسئلة كول. "أنت يا كوامي! تكلمي لو سمحت!".

تدريجيا، تتهيأ المجموعة للتجاوب، حيث يرشدهم كول من خلال مفاهيم مثل الأذى المعنوي والتعب الناتج عن التعاطف. تتذكر ديلفور لي، وهي رئيسة مجتمع أخرى، الضغط العاطفي عند الذهاب إلى المنازل لرعاية المرضى المحتضرين عدة مرات في الأسبوع، مع العلم أنها تخاطر بجلب الفيروس إلى عائلتها، التي يعاني أحد أفرادها إعاقة. تقول: "أنا قادرة وكفؤة في رعاية المرضى في نهاية العمر. المشكلة فقط هي الضغط الذي يأتي مع ذلك". تضيف: "أعتقد من المتوقع منا أن نتحمل كل شيء ونمضي قدما".

يتم توجيه بعض الذين يستخدمون الخدمة نحو علاج أكثر جوهرية. بعد الاتصال بخدمة كول في كانون الثاني (يناير)، ألفريد باتالا، ممرض أعلى في وحدة العناية المركزة في هومرتون، الذي بدأ يعاني نوبات هلع وكوابيس بعد الموجة الأولى، أحيل إلى طبيبة نفسية. تم تشخيص حالته لاحقا بأنه يعاني قلقا شديدا واضطراب ما بعد الصدمة، وتم تشجيعه على أخذ إجازة.

يقول باتالا (32 عاما) من شقته في لندن، حيث يرتدي قميصا مزينا بشعار خدمة الصحة الوطنية: "في العادة، أنا ذلك الشخص – أن أسبب البهجة للجميع عندما أكون في العمل. ما ساعدني هو قولها ’أنا أعطيك الإذن بالتخلي عن كل شيء والاعتناء بنفسك‘". عندما كنا نتحدث، كان قد عاد للتو إلى وحدة العناية المركزة للحاق بزملائه بعد استراحة لمدة أربعة أسابيع في المنزل. يقول: "الآن، عندما أفكر في العمل، أفتقده".

بالنسبة لباتالا والممرضين في مجتمع هومرتون، هناك نقطة مضيئة واحدة على الأقل تلوح في الأفق: طرح اللقاح وخريطة طريق المملكة المتحدة للخروج من الإغلاق. تقول دينيز فرانسيس، قائدة فريق ممرضي المنطقة "أسرعوا، لا أستطيع الانتظار! أنا ذاهبة إلى الوطن، إلى جامايكا!".

عندما تابعت ـ الشهر الماضي ـ بوينجوك دين، الطبيبة المقيمة في مستشفى ويلسبان جود ساماريتان في ريف بنسلفانيا، التي انهارت لمدة ساعتين خلال نوبة مدتها 12 ساعة، كانت قد وصلت لتوها إلى منزل والديها في هيوستن، تكساس، بعد أن قطعت بالسيارة 1600 ميل عبر البلاد. وهي عاقدة العزم على بدء حياة جديدة.

قبل أسابيع قليلة، تركت برنامجها الشاق "الطبيب المقيم". بعد استشارة منتظمة مع باميلا ويبل، الطبيبة والناشطة التي أمضت عقدين من الزمن في الترويج لحملات من أجل صحة الأطباء بعد أن تعرضت لحالة من الاكتئاب الانتحاري في 2004 أثناء ممارسة الطب في يوجين، أوريجون، قررت بوينجوك حماية صحتها، بغض النظر عن المخاطر المهنية. "باميلا كانت تقولي أشياء مثل ’لست بحاجة إلى النظام. النظام يحتاج إليك. ويمكنك أن تفعلي ما تريدين بحياتك الثمينة - فقط اعلمي أن لديك حياة واحدة‘".

في الوقت الحالي، تخطط بوينجوك للبقاء في هيوستن وقضاء بعض الوقت للشفاء مع عائلتها. تقول: "سأقضي بعض الوقت هنا وبعد أن أشعر بالراحة الكافية ويبدأ الطقس في الدفء، أعتقد أن رحلة برية إلى المنتزهات الوطنية ستكون رائعة حقا".

في النهاية، تخطط لبدء عيادة خاصة في ولاية أوريغون، لكي تتخصص في المجال الذي اكتشفت أثناء الوباء أنه هو الأكثر أهمية بالنسبة لها: الصدمة. تقول: "في كثير من الأحيان، عندما يعرف الناس أنهم على وشك الموت، فإنهم يخبرونك عن قصة حياتهم وأسفهم والأشياء التي كان عليهم تحملها. ما اكتشفته هو أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون الصدمة بشكل كبير، ويقومون بدفنها في الداخل".