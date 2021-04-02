 "التعاون الإسلامي" تدين بشدة محاولة الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط بطائرتين مفخختين

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم الخميس، عن إدانته الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين دون طيار (مفخختين) بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي من اعتراضهما وتدميرهما قبل الوصول إلى أهدافهما.

وأكد الأمين العام على إدانة منظمة التعاون الإسلامي للممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يمدها بالمال والسلاح،والتي تعتبر (جرائم حرب) تخالف الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية.

وجدد العثيمين التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.