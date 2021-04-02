تراجع طفيف للأسهم السعودية مع تباين حركة السوق .. المؤشر يغلق دون مستوى 9900 نقطة

تراجعت الأسهم السعودية 12 نقطة بنحو 0.12 في المائة لتغلق عند 9895 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ثلاث نقاط بنحو 0.23 في المائة ليغلق عند 1346 نقطة. وجاء الأداء وسط تباين في حركة السوق، حيث ارتفعت خلال الجلسة بنحو 0.3 في المائة وبنسبة مقاربة في الانخفاض قبل الإغلاق، ويأتي الأداء الضعيف وسط تراجع كبير في السيولة بنحو 5.5 مليار ريال، الأكبر منذ كانون الأول (ديسمبر) 2019، ما أثر في حركة السوق.

وأظهرت النتائج المالية للشركات بعد اكتمالها تراجعا بنحو 40 في المائة لتصل إلى 242 مليار ريال، وتترقب السوق نتائج الربع الأول حتى تظهر مدى تحسن ربحية الشركات، وستكون نتائج الربع الأول مؤثرة بشكل كبير في توقعات ومعنويات المتعاملين، خاصة في ظل ارتفاع مكررات الربحية، حيث عدم تحقيق نمو في الربحية سيجعل الأسعار الحالية عرضة للتراجع.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 9908 نقاط، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 9938 نقطة رابحا 0.31 في المائة، بينما الأدنى عند 9869 نقطة فاقدا 0.39 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشر العام عند 9895 نقطة فاقدا 12 نقطة بنحو 0.12 في المائة. وتراجعت السيولة 33 في المائة بنحو 5.5 مليار ريال لتصل إلى 11 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 35 في المائة بنحو 179 ألف سهم لتصل إلى 328 ألف سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 23 في المائة بنحو 133 ألف صفقة لتصل إلى 432 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفع 11 قطاعا مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 2.4 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنحو 1.1 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنحو 0.78 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 2 في المائة، يليه "الاتصالات" بنحو 1.2 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 1.2 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "إنتاج الأغذية" بنحو 17 في المائة بقيمة 1.8 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 15 في المائة بقيمة 1.6مليار ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنحو 15 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال.









أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "تهامة" بنحو 6.3 في المائة ليغلق عند 58.80 ريال، يليه "الجوف" بنحو 6.1 في المائة ليغلق عند 86.90 ريال، وحل ثالثا "الدرع العربي" بنحو 4.4 في المائة ليغلق عند 31.75 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "عسير" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 23.50 ريال، يليه "أسيج" بنحو 3.1 في المائة ليغلق عند 48.45 ريال، وحل ثالثا "الأهلي للتكافل" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 41.35 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الجوف" بقيمة 918 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 555 مليون ريال، وحل ثالثا "الأهلي" بقيمة 397 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية