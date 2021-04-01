تأخر لقاح أسترازينيكا المصنع في الهند سيكون كارثيا على إفريقيا

قال رئيس هيئة مكافحة الأمراض في أفريقيا اليوم إن تعليق الهند المؤقت للصادرات الرئيسية من لقاح أسترازينيكا لعلاج مرض كوفيد-19 سيقوض خطط التطعيم في أفريقيا وقد يكون له تأثير كارثي إذا تم تمديده.

وقال مصدران لرويترز الأسبوع الماضي إن الهند قررت تأجيل الصادرات الكبيرة من الجرعات التي صنعها معهد سيروم الهندي على أراضيها للتأكد من قدرتها على تلبية الطلب المحلي.

وقال جون نكينجاسونج، مدير المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في مؤتمر صحفي بأديس أبابا إن التعليق سيؤثر حتما على قدرتنا على استمرار تطعيم الناس. وأضاف أن الاتحاد الأفريقي خطط لتطعيم ما بين 30 و35 في المئة من سكان القارة بحلول نهاية العام، مضيفا أن التأخير قد يؤدي إلى عدم تحقق هذا الهدف.

وتلقت غانا حتى الآن 600 ألف جرعة من أصل 2.4 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا كان من المقرر أن تحصل عليها عبر برنامج كوفاكس بحلول نهاية مايو أيار. وقال كوامي أمبونسا أشيانو رئيس حملة التطعيم إنه تم إبلاغ غانا بأن المزيد من الجرعات لن تصل قبل يونيو.

وقال مسؤول بمجال الصحة في الأمم المتحدة يشارك حملات التطعيم في أفريقيا: "الاعتماد بشدة على مُصنع واحد أمر يبعث على القلق الشديد".