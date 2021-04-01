باكستان ترجئ قرار رفع الحظر على التجارة مع الهند

أرجأت باكستان اليوم اتخاذ قرار برفع الحظر على التجارة مع الهند، في خطوة تزيد الشكوك مجددا بشأن تطبيع العلاقات بين الجارتين.

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني، فؤاد شودري، للصحفيين: "لم تتخذ الحكومة قرارا باستئناف التجارة مع الهند".

وأضاف أن قرار لجنة التنسيق الاقتصادي بشأن السماح باستيراد القطن والسكر، كان عبارة عن توصية غير ملزمة لمجلس الوزراء.

وجاء القرار بعد أيام من إعراب رئيسي وزراء البلدين في خطابات متبادلة عن الرغبة في إقامة علاقات سلمية وفقا للألمانية.

