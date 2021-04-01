البنك الأهلي السعودي ينطلق رسميا اليوم

أعلن البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية اليوم عن إتمام اندماجهما رسمياً لتأسيس عملاق مصرفي وطني وقوة مالية إقليمية. ويبدأ البنك الجديد عملياته تحت اسم "البنك الأهلي السعودي" (الرمز الدولي: SA13L050IE10) (الرمز: 1180) بتاريخ 1 أبريل 2021.

وعلى الرغم من اكتمال الاندماج القانوني بينهما، سيستمر كلا البنكين بالعمل على النحو المعتاد إلى حين استكمال دمج المنتجات والخدمات بشكل كامل. ويتعين على العملاء مواصلة التعامل مع بنكهم الحالي كالمعتاد دون أن يواجهوا أي اختلاف في خدماتهم المصرفية. وفي حالة طرأت أي تحديثات على المنتجات أو الخدمات أو كان هناك أي إجراءات يتوجب على العملاء القيام بها، فسيتواصل معهم البنك مسبقاً وسيتاح لهم الوقت الكافي لإتمام أي إجراءات لازمة.

ومع حصة سوقية تبلغ 30% تقريبا وفق جميع المؤشرات الاقتصادية، يعد البنك الأهلي السعودي أكبر مؤسسة مالية في المملكة بإجمالي أصول تتجاوز 896 مليار ريال1 (239 مليار دولار)، وقاعدة حقوق ملكية تبلغ 127 مليار ريال1 (34 مليار دولار)، وصافي ربح مجمّع يبلغ 15.6 مليار ريال1 (4.2 مليار دولار). ويتمتع البنك بسيولة معززة ومركز رأسمالي قوي يمكّنه من تمويل خطط التنمية الاقتصادية.

وعلق عمار بن عبدالواحد الخضيري، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، قائلاً: "هذا الاندماج التاريخي هو مدعاة للفخر لنا جميعاً حيث يشكل بداية حقبةٍ جديدةٍ للعمل المصرفي في المملكة، وأود بهذه المناسبة أن أشكر جميع مساهمينا وعملائنا وموظفينا على دعمهم لبلوغ هذا الإنجاز. مع الإتمام القانوني لعملية الاندماج سيستفيد البنك الأهلي السعودي من إمكاناته الكبيرة ليعزز قدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والإقليمي بما سيعود بالفائدة على جميع المعنيين.

إلى ذلك، قال سعيد بن محمد الغامدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي: "اليوم تبدأ رحلتنا معاً تحت راية البنك الأهلي السعودي، بعد حوالي 68 عاماً قضاها البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية في خدمة العملاء وتحقيق القيمة للمساهمين. مع انطلاقتنا الرسمية في هذه الرحلة الجديدة، نجمع مكامن قوة البنكين لقيادة مستقبل العمل المصرفي وتعزيز مساهمتنا في تقدّم المملكة وشعبها. وسينصب تركيزنا خلال الأشهر المقبلة على ضمان انتقال سلس لعملائنا إلى بنكهم الرائد الجديد بالتزامن مع توحيد أنظمة البنكين."

وبعد حصول البنك الأهلي التجاري على موافقة هيئة السوق المالية لزيادة رأس ماله من 30 مليار ريال سعودي إلى 44,78 مليار ريال سعودي، سيحصل مساهمو مجموعة سامبا المالية على 0,739 سهم عادي في البنك الأهلي السعودي لقاء كل سهم عادي يملكونه في مجموعة سامبا المالية.

وبدأ البنك الجديد التداول ككيان موحّد مدرج في السوق المالية السعودية (تداول) في 1 أبريل 2021. وقد تمّ إلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق، ونقل جميع أصولها وديونها وعملياتها إلى البنك الأهلي السعودي، الذي سيحترم شروط العقود المبرمة مسبقاً من قبل مجموعة سامبا.

مسار الاندماج

وقّع البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية في البداية اتفاقية لإجراء العناية الواجبة والتفاوض بشأن الشروط النهائية الملزمة لاندماج محتمل بينهما في 25 يونيو 2020. وبعد اكتمال مرحلة العناية الواجبة، وقع البنكان في 11 أكتوبر 2020اتفاقية اندماج ملزمة تخضع لموافقة المساهمين والجهات التنظيمية.

وصوّت مساهمو البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية بأغلبية ساحقة بالموافقة على الاندماج خلال اجتماعي الجمعية العامة غير العادية لكلا البنكين في 1 مارس 2021. وحصل الاندماج على الموافقات التنظيمية المطلوبة من البنك المركزي السعودي، والهيئة العامة للمنافسة، وهيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية "تداول". وغير البنك الأهلي التجاري اسمه إلى البنك الأهلي السعودي؛ وبناءً عليه، اندمجت مجموعة سامبا في البنك الأهلي السعودي في 1 أبريل 2021.

الجدول الزمني لدمج الأعمال

بدأ مجلس الإدارة والهيكل الإداري الجديد للبنك الأهلي السعودي بالعمل رسمياً والإشراف على عملية دمج الأعمال التي من المتوقع أن تكتمل في غضون 18 شهراً. وسيتم إبلاغ العملاء والشركاء وسائر أصحاب المصلحة حول أي تأثير لدمج الأعمال عليهم على مراحل خلال الأشهر القادمة.