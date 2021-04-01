الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم شركات التكنولوجيا.. "ناسداك" يقفز 1.2%

استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع اليوم، في ظل صعود شركات التكنولوجيا، بقيادة مصنعي الرقائق، بعد توقعات قوية للأرباح من ميكرون، في حين تعززت المعنويات أيضا بفضل حالة التفاؤل حيال نمو اقتصاد الولايات المتحدة، وفقا لـ"رويترز".

صعد المؤشر داو جونز 73 نقطة بما يعادل 0.22 في المائة ليصل إلى 33054.58 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز بمقدار 19.9 نقطة أو 0.50 في المائة مسجلا 3992.78 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك 167.5 نقطة أو 1.26 في المائة إلى 13414.325 نقطة.