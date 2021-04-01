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ولي العهد يستعرض هاتفيا مع الرئيس الروسي مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

ولي العهد يستعرض هاتفيا مع الرئيس الروسي مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

الاقتصادية من الرياض

أجرى  الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا اليوم بالرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
وجرى خلال الاتصال استعراض مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي تهدف لرفع الغطاء النباتي وتعزيز كفاءة عمليات إنتاج النفط مساهمة في تخفيف الانبعاثات الكربونية في العالم لمواجهة التحديات البيئية.
وقد أبدى  الرئيس بوتين ترحيبه بالمبادرة السعودية ، مؤكدا دعم جهود المملكة لما يحقق لهذه المبادرة أهدافها.

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