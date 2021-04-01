تعاف قادر على الصمود في البلدان المتأثرة «1من 3»

تعرض أكثر سكان العالم فقرا لصدمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19. أما أولئك الأشخاص الذين يعيشون في الدول المتأثرة بالهشاشة والصراع، فإن التحدي يتفاقم، فهم في مرمى جائحة أدت إلى زيادة الفقر، في حين لا يزالون يواجهون الأسباب الكامنة للصراع وعواقبه.ووفقا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بلغت الصراعات العنيفة أعلى مستوياتها منذ 30 عاما. وتشير التقديرات إلى أن نحو ثلثي عدد الفقراء فقرا مدقعا في جميع أنحاء العالم سيتركز في البيئات الهشة بحلول عام 2030. إضافة إلى ذلك، فإننا نشهد أكبر أزمة نزوح قسري منذ الحرب العالمية الثانية. وبمجرد أن تنحسر هذه الجائحة، فمن الواضح أن العودة إلى ما كانت عليه الأمور ليست كافية ولا سيما في الدول والمجتمعات المحلية التي وجدت أنفسها في خضم مجموعة غير مسبوقة من التحديات.لذلك، يجب أن يكون هدفنا أكثر جرأة: وهو الوصول إلى وضع راهن أكثر استدامة، وشمولا، وقدرة على الصمود. ويتطلب هذا الأمر اتباع نهج شامل يحمي رأس المال البشري، ويتيح فرص عمل وفرصا اقتصادية، ويتصدى لتغير المناخ، ويعزز الأمن الغذائي في الدول الأكثر ضعفا.كيف يمكن أن يتحقق هذا الأمر على أرض الواقع؟ دأب البنك الدولي على العمل مع الشركاء على مدار أعوام لإرساء الأسس لتعزيز عمليات التعافي على نطاق واسع عن طريق المؤسسة الدولية للتنمية - وهي صندوق البنك الدولي لمساعدة أشد الدول فقرا. ومنذ بداية الجائحة، ارتبطت المؤسسة الدولية للتنمية بتقديم 11.6 مليار دولار في إطار استجابتها للجائحة، للمناطق الهشة والمتأثرة بالصراعات، جاء 44 في المائة منها في شكل منح. ويعد هذا جزءا من التزام العملية الـ 19 لتجديد موارد المؤسسة، وهو التزام تاريخي أكبر حجما بقيمة 25.5 مليار دولار للمناطق الهشة والمتأثرة بالصراعات تم تنفيذه في كانون الأول (ديسمبر) 2019.وتهدف هذه الموارد الموجهة والمصممة خصيصا إلى معالجة الدوافع الأساسية للهشاشة، وتدعم بناء المؤسسات، وتستعيد الفرص الاقتصادية، وتؤكد إدماج الفئات الأكثر تأثرا من السكان مثل الشباب والنساء، وتحافظ على رأس المال البشري. على سبيل المثال، مع استئناف المؤسسة الدولية للتنمية للعمل مع الصومال والسودان، تتلقى الدول موارد مهمة لاغتنام فرصة تاريخية للخروج من دائرة الصراع وبناء القدرة على الصمود.اليوم، قبل العملية الـ 20 لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، يركز تمويلنا وخبرتنا على الاستجابة الفورية مع التركيز في الوقت نفسه على ثلاثة موضوعات رئيسة بالغة الأهمية لتحقيق تعاف شامل وقادر على الصمود على المدى الأطول... يتبع.