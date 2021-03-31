انخفاض بطالة السعوديين إلى أدنى مستوى منذ تفشي "كورونا" عند 12.6 %

انخفض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2020 إلى 12.6 في المائة، مقابل 14.9 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام ذاته.ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد ذلك أدنى معدل بطالة للسعوديين منذ تفشي جائحة "كورونا"، حيث بلغ المعدل 11.8 في المائة بنهاية الربع الأول 2020، و15.4 في المائة بنهاية الربع الثاني، و14.9 في المائة بنهاية الربع الثالث.ويعكس ذلك تعافيا جزئيا من تداعيات كورونا على النشاط الاقتصادي في البلاد، ويؤكد قدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب الآلاف من طالبي العمل.وكان الربع الثاني 2020 أسوأ الفصول تأثرا بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل تاريخيا، وفق البيانات المتاحة، فيما الربع الثالث ثانيا خلفه.وانخفض معدل البطالة بين السعوديين الذكور بنهاية الربع الرابع 2020، إلى 7.1 في المائة، مقابل 7.9 في المائة بنهاية الربع الثالث، كما انخفض معدل بطالة السعوديات إلى 24.4 في المائة، مقابل 30.2 في المائة.وانخفض معدل البطالة لإجمالي السكان "سعوديين وغير سعوديين" إلى 7.4 في المائة، مقابل 8.5 في المائة.وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان إلى 61 في المائة، مقابل 59.5 في المائة في الربع الثالث من 2020، وبلغ المعدل للذكور 80.6 في المائة، بينما بلغ للإناث 32.1 في المائة.وحول مؤشرات مشاركة القوى العاملة للسعوديين بنهاية الربع الرابع من 2020 مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، فارتفع إلى 51.2 في المائة، مقابل 49 في المائة، وبلغ المعدل للذكور 68.5 في المائة، بينما بلغ للإناث 33.2 في المائة.وبلغ عدد المشتغلين الإجمالي "سعوديون وغير سعوديين" 13.32 مليون، مقابل 13.46 مليون فرد بنهاية الربع الثالث 2020، بانخفاض 1 في المائة "136.44 ألف وظيفة".وبلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين "الذكور والإناث" 3.25 مليون فرد، حيث بلغ عدد المشتغلين السعوديين الذكور 2.08 مليون فرد، فيما بلغ عدد المشتغلات السعوديات الإناث 1.17 مليون فرد.واستقر عدد المشتغلين السعوديين في الربع الرابع عند مستويات الربع الثالث نفسه تقريبا.في المقابل، تراجع عدد المشتغلين غير السعوديين 1.3 في المائة "135.4 ألف وظيفة"، ليبلغ عددهم 10.01 مليون فرد بنهاية الربع الثالث، مقابل 10.2 مليون بنهاية الربع الثاني.وذكرت الهيئة العامة للإحصاء، أنها ركزت خلال الربع الرابع من 2020، على فئة المتعطلين السعوديين، وذلك لتزويد صانعي السياسات وعامة الناس بمعلومات عن هذه الفئة، وكذلك لإصدار مؤشرات إضافية عن سوق العمل في السعودية.وقالت "الهيئة"، إنه طرح سؤال عما إذا كان المتعطلون السعوديون قد يقبلون بالعمل في القطاع الخاص؟ جاءت الإجابة بـ "نعم" بنسبة تزيد على 93 في المائة.يشار إلى أن مصدر البيانات، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني.والبيانات لا تشمل العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية والعاملين غير المسجلين في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "وكالة الخدمة المدنية".كما أن بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "وكالة الخدمة المدنية"، بيانات أولية.ويتم إصدار البيانات الإحصائية لسوق العمل السعودية، وفقا لمسح ميداني، وكذلك وفقا لبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة‬.ومعدل البطالة هو عبارة عن نسبة المتعطلين إلى قوة العمل للسكان في سن العمل "15 عاما فأكثر"، أما معدل المشاركة في القوى العاملة فهو، عبارة عن نسبة قوة العمل "المشتغلون والمتعطلون" إلى السكان "15 عاما فأكثر".والمتعطلون هم الأفراد "15 عاما فأكثر"، الذين كانوا دون عمل خلال الأيام السبعة السابقة لمقابلة الأسرة، ويبحثون عن عمل بجدية خلال الأسابيع الأربعة السابقة للمقابلة "أي قاموا على الأقل باتخاذ أسلوب واحد للبحث عن عمل".ويشمل ذلك الذين لم يبحثوا عن عمل بسبب أنهم كانوا ينتظرون بدء عمل متفق عليه بالفعل، أو لأنهم كانوا يريدون إنشاء أعمالهم الخاصة، كما يشمل القادرين على العمل، ومستعدين للالتحاق به خلال الأيام السبعة السابقة للمقابلة، أو الأسبوعين المقبلين.وحدة التقارير الاقتصادية