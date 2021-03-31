القصبي: السعودية أطلقت 11 مبادرة منذ بداية العام .. وملتزمة بمجانية الصحة والتعليم بعد التخصيص

قال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والإعلام المكلف، "إن السعودية أطلقت منذ بداية العام الجاري 11 مبادرة ستكون لها آثار محلية وعالمية".جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للتواصل الحكومي، استعرض خلاله ثلاثة وزراء مبادرات السعودية التي كان آخرها "شريك" الذي أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس الأول، حيث أكد القصبي التزام الدولة بمجانية التعليم والصحة بعد التخصيص، فيما سيعقد وزير المالية مؤتمرا في وقت لاحق للتحدث عن تفاصيل أكثر حول التخصيص وقضايا أخرى.وأوضح القصبي أن مدينة الرياض ستكون بين أكبر عشر مدن اقتصادية عالمية، بموجب خطط الاستثمار، وخطط التنمية والتوسع المعلنة، لافتا إلى أن المنتجات السعودية وصلت إلى 178 دولة في العالم.وحول برنامج الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، أشار إلى أن الشركات ستضخ استثمارات محلية قيمتها نحو خمسة تريليونات ريال، مؤكدا أن اقتصاد المملكة ضخم ولديه قوة شرائية قوية، مستدلا بشركة سابك قائلا "لدينا سابك التي تعد بين أكبر أربع شركات بتروكيماوية في العالم".وعدّ القصبي برنامج "شريك" يؤسس لشراكة جديدة بين القطاعين الخاص والحكومي، مضيفا أن "السعودية تخطط لتوفير 1.8 مليون وظيفة خلال عشرة أعوام مقبلة".وحول زيارة رئيس العراق للسعودية، قال "إن هناك توجيهات بتعزيز الاستثمارات السعودية في العراق".وبسؤال حول العلاقة مع إسرائيل، قال القصبي، "إن موقف المملكة ثابت وواضح من القضية الفلسطينية، وتقف دائما وراء حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية، ونظرتنا إلى أن السلام خيار حتمي استراتيجي".من جانبه، قال المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة في رد على سؤال "الاقتصادية"، "إن مبادرة "السعودية الخضراء" ستعيد التوازن البيئي، ودعم الحياة الفطرية في السعودية، وسيكون لها أثر إيجابي في جودة الحياة، وسيكون لها أثر اقتصادي مباشر وغير مباشر"، مضيفا أن "هناك من يقدر أثر التدهور البيئي في المملكة بنحو 90 مليار ريال، وستسهم المبادرة في الحد من هذه التحديات".وبين أن السعودية اكتسبت خبرات في مجال تنمية مصادر المياه، وستكون رافدا مهما في تنفيذ مبادرة "السعودية الخضراء"، مشيرا إلى أن هناك مناطق تصنف بأنها غابات تعيش في الحد الأدنى من المياه داخل المملكة، وأن تحدي تأمين المياه للمبادرة تمكن مواجهته عبر التشجير على السواحل، وبالتالي يمكن أن يروى جزء من الأشجار من المياه المالحة أو المعالجة، "وسنعظم الفائدة من مصادر مياه الأمطار".ولفت إلى أن مبادرتي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" ستنفذان بناء على دراسات علمية، وتجارب دولية، ولدى المملكة خبرات في مثل هذه المشاريع والمبادرات الكبرى.ووصف الفضلي هاتين المبادرتين بأنهما ترسمان توجه السعودية والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خريطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية.وأوضح المهندس الفضلي أنها ستتضمن عددا من المبادرات الطموحة، من أبرزها زراعة عشرة مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود المقبلة، ما يعادل إعادة تأهيل نحو 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفا.ولفت إلى أن هذه المبادرة تمثل مساهمة المملكة بأكثر من 4 في المائة لتحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1 في المائة من المستهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة.وبين أن المبادرة ستعمل على رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30 في المائة من مساحة أراضي المملكة التي تقدر بـ600 ألف كيلو متر مربع، لتتجاوز المستهدف العالمي الحالي بحماية 17 في المائة من أراضي كل دولة، إضافة إلى عدد من المبادرات لحماية البيئة البحرية والساحلية.بدوره، كشف بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن استهداف السعودية وفق خططها المعلنة، رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة حاليا إلى 50 في المائة من إجمالي الصادرات بموجب رؤية 2030.واشار إلى أن برنامج "صنع في السعودية"، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يأتي كمبادرة تهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.وأكد الخريف أن قطاع الصناعة، يستهدف جلب الاستثمارات المحلية والخارجية إلى المملكة، بناء على إرث طويل لمدة 45 عاما من تطور الصناعة السعودية، ووصولها إلى نجاحات ومكتسبات تحققت من خلال بناء عشرة آلاف مصنع باستثمارات 1.1 تريليون ريال، مبينا أن المنتجات السعودية وصلت بموجب دعم الدولة للمصانع إلى 178 دولة في العالم.وذكر أن إطلاق برنامج "صُنِع في السعودية" جاء من منطلق اهتمام وحرص ولي العهد على الصناعة الوطنية، وما يقدمه من دعم غير محدود للمنتج الوطني، لتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والصناعة المحلية على مختلف المستويات.وأكد الخريف أن من أهم أهداف برنامج "صنع في السعودية" توطين صناعات المنتجات الاستهلاكية، فضلا عن دعم المنتج المحلي وإيجاد صورة موحدة للمنتج السعودي.وبين أن البرنامج يهدف إلى تعزيز "ثقافة الولاء للمنتج الوطني"، حيث تم تصميمه بناء على دراسة لتجارب عدد من الدول، التي حققت نجاحات نوعية في تنمية قدراتها الصناعية، وذلك بحثّ مواطنيها وغرس روح الولاء للمنتج الوطني، وإعطائه الأولوية، الأمر الذي أسهم في توطين الصناعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي على مختلف المستويات.وتحدث عن ميزة الموقع الجغرافي للمملكة الذي يمهد سهولة اقتناص الفرص الصناعية داخل السوق المحلية، والاستفادة من الارتباط مع أسواق العالم، من خلال الموانئ السعودية الأكبر والأكثر نشاطا في المنطقة.