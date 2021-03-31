بضغط "البنوك" و"الطاقة" .. انخفاض أرباح الشركات المدرجة إلى 240.6 مليار ريال في 2020

حققت الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية صافي أرباح خلال العام الماضي 2020، بلغت 240.6 مليار ريال مقارنة بنحو 409.4 مليار ريال للعام الذي سبقه، بانخفاض 41 في المائة.ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فإن التراجع جاء بشكل رئيس من تراجع أرباح قطاع الطاقة، حيث تأثرت أرباح أرامكو من تراجع أسعار النفط خلال الفترة، إضافة إلى تراجع أرباح شركات البتروكيماويات والبنوك.وباستثناء شركة أرامكو السعودية، حققت الشركات المدرجة تراجعا في أرباحها بنحو 27.5 في المائة خلال العام الماضي 2020 لتبلغ نحو 56.9 مليار ريال مقابل 78.5 مليار ريال للعام الذي سبقه.ولا تشمل أرباح عام 2020 نتائج وحدات الصناديق العقارية المتداولة "ريت"، وكذلك لا تشمل الشركات التي لم تتمكن من إعلان أرباحها خلال الفترة.وسجلت أرامكو السعودية أرباحا صافية للعام الماضي بلغت 183.8 مليار ريال، حيث تأثرت نتائج الشركة بتراجع أسعار النفط الخام وتقلص حجم المبيعات، إضافة إلى انخفاض هوامش أرباح التكرير.فيما حققت شركة سابك صافي أرباح 68 مليون ريال للعام الماضي 2020 مقارنة بصافي أرباح عند 5.2 مليار ريال لعام 2019، حيث ضغطت أسعار المنتجات المنخفضة على الربحية، إضافة إلى تسجيل الشركة مخصص انخفاض قيمة لبعض الأصول الرأسمالية والمالية.كما تأثرت نتائج شركات السوق بتراجع أرباح قطاع البنوك التي انخفضت بنحو 23 في المائة، جراء ارتفاع المخصصات، وكذلك انخفاض دخل العمولات، لتحقق البنوك صافي ربح للربع الثالث عند 34.73 مليار ريال.وخلال العام الماضي 2020، سجلت ثمانية قطاعات صافي خسارة، هي الاستثمار والتمويل، والخدمات الاستهلاكية، والسلع الرأسمالية، والسلع طويلة الأجل، والخدمات التجارية والمهنية، وقطاع إدارة وتطوير العقارات، والسلع الكمالية، وأخيرا النقل.في المقابل، سجلت ستة قطاعات نموا في أرباحها، إذ قفزت أرباح المرافق العامة بنحو 106 في المائة لتبلغ 3.3 مليار ريال لعام 2020 مقارنة بنحو 1.59 مليار ريال، كذلك قطاع إنتاج الأغذية الذي نما 45.8 في المائة، وقطاع تجزئة الأغذية الذي نما 32.1 في المائة، وكذلك الرعاية الصحية 20.3 في المائة، الذي سجل صافي أرباح 2.11 مليار ريال.كذلك حقق قطاع الأدوية صافي أرباح خلال عام 2020 بلغت 110 ملايين ريال، مقارنة بصافي خسارة للعام الذي سبقه بلغت 499 مليون ريال.في حين سجلت خمسة قطاعات تراجعا في الأرباح، هي قطاع الطاقة، والبنوك، والمواد الأساسية، والتطبيقات وخدمات التقنية، وأخيرا قطاع الإعلام والترفيه.وفيما يتعلق بنتائج الربع الرابع من عام 2020، بلغت نحو 74.3 مليار ريال، وهي تقل عن الفترة المماثلة بنحو 16 في المائة، حيث كانت تبلغ 89 مليار ريال.قائمة الـ 10 الكبارحول أكبر عشر شركات ربحية في السوق خلال العام الماضي 2020، تصدرت شركة أرامكو السعودية بصافي أرباح بلغت 183.8 مليار ريال، في حين جاءت ثانيا "البنك الأهلي التجاري" بـ 11.4 مليار ريال.ثالثا تأتي شركة "إس تي سي" بأرباح قيمتها 11 مليار ريال، ثم مصرف الراجحي 10.6 مليار ريال، وخامسا بنك الرياض الذي حقق صافي ربح 4.7 مليار ريال، يليه بنك سامبا بأرباح 4.2 مليار ريال.وفي المرتبة السابعة شركة كهرباء السعودية بأرباح تجاوزت ثلاثة مليارات ريال، ثم البنك العربي الوطني بأرباح 2.1 مليار ريال، وشركة المراعي التي حققت صافي ربح 1.98 مليار ريال، وأخيرا مصرف الإنماء بأرباح 1.97 مليار ريال.وحدة التقارير الاقتصادية