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أخبار اقتصادية- عالمية

منظمة التجارة ترفع توقعاتها لنمو التجارة في 2021

منظمة التجارة ترفع توقعاتها لنمو التجارة في 2021

الاقتصادية من الرياض

رفعت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو تجارة السلع العالمية قليلا هذا العام بعد انخفاض أقل كثيرا من المتوقع في 2020 عندما بدأ تفشي فيروس كورونا.

وقالت المنظمة اليوم الأربعاء إنها تتوقع نمو تجارة السلع ثمانية بالمئة هذا العام بعد تراجعها 5.3 بالمئة العام الماضي. كانت توقعات أكتوبر تشرين الأول لنمو 7.2 بالمئة وانخفاض 9.2 بالمئة على الترتيب، بحسب "رويترز" .

وأضافت المنظمة التي مقرها جنيف أن نمو التجارة سيتباطأ إلى أربعة بالمئة في 2022، مع استمرار ظهور تداعيات الجائحة وعدم عودة حركة التجارة العالمية إلى مستويات ما قبل الجائحة.

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منظمة التجارة العالمية

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