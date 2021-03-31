توطين الوظائف في القطاع الخاص السعودي عند أعلى مستوياته بـ 24.2 %

بلغ معدل التوطين في السعودية (في الخدمة المدنية والقطاع الخاص) نحو 24.4 في المائة بنهاية الربع الرابع من عام 2020، مقابل 24.2 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام ذاته.

جاء ذلك نتيجة بلوغ معدل التوطين 96.2 في المائة في الخدمة المدنية، مقابل 96.2 في المائة في المائة.

بينما بلغ المعدل 24.2 في المائة في القطاع الخاص، مقابل 23.8 في المائة.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، يُعد معدل التوطين في القطاع بنهاية الربع الرابع 2020 هو الأعلى على الإطلاق وفق البيانات المتاحة منذ عام 2016.

يأتي ذلك في ظل العديد من البرامج الحكومية الهادفة لتوطين الوظائف بالسعوديين في العديد من القطاعات وخفض معدل البطالة بينهم، وذلك تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

وتستهدف السعودية خفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7 في المائة بحلول 2030.

ويشهد المعدل قفزات متواصلة منذ إطلاق رؤية 2030، حيث بلغ 18.1 في المائة نهاية عام 2016، فيما ارتفع إلى 19.9 في المائة بنهاية 2017، ثم 21.8 بنهاية 2018، و23.2 في المائة بنهاية 2019، قبل أن يصعد إلى 24.2 في المائة بنهاية 2020.

وبنهاية الربع الرابع 2020، بلغ عدد الخاضعون لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، نحو 8.5 مليون مشتغل، منهم 2.03 مليون مشتغل سعودي، و6.48 مليون مشتغل غير سعودي.

فيما بلغ بلغ عدد "الخاضعون لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية، نحو 1.27 مليون مشتغل، منهم 1.23 مليون مشتغل سعودي، و22.7 ألف مشتغل غير سعودي.

وحدة التقارير الاقتصادية