انخفاض بطالة السعوديين إلى 12.6 % بنهاية الربع الرابع 2020

انخفض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2020 إلى 12.6 في المائة، مقابل 14.9 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام ذاته.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يُعد ذلك أفضل معدل لبطالة السعوديين منذ الربع الأول 2020.

ويعكس ذلك تعافيا جزئيا من تداعيات كورونا على النشاط الاقتصادي في البلاد، إلا أن أثر الجائحة ما زال موجودا.

وانخفض معدل البطالة في السعودية (سعوديين وغير سعوديين) إلى 7.4 في المائة في الربع الرابع، مقابل 8.5 في المائة في الربع الثالث.

وانخفض معدل البطالة للذكور في السعودية (سعوديين وغير سعوديين) إلى 4 في المائة في الربع الرابع، مقابل 4.4 في المائة في الربع الثالث.

وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور 15 سنة فأكثر) ليصل إلى 68.5 في المائة في الربع الرابع من عام 2020 مقارنةً بـ66 في المائة في الربع السابق.

كما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الإناث 15 سنة فأكثر) ليصل إلى 33.2 في المائة في الربع الرابع من عام 2020 مقارنةً بـ31.3 في المائة في الربع السابق.

وبلغ عدد المشتغلين السعوديين بنهاية الربع الرابع 3.252 مليون مشتغل، مقابل 3.253 مليون بنهاية الربع الثالث.

فيما بلغ عدد المشتغلين إجمالا (سعوديين وغير سعوديين) بنهاية الربع الرابع 13.32 مليون مشتغل، مقابل 13.46 مليون بنهاية الربع الثالث.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء، أنها ركزت خلال الربع الرابع من عام 2020، على فئة المتعطلين السعوديين، وذلك لتزويد صانعي السياسات وعامة الناس بمعلومات عن هذه الفئة، وعامة الناس بمعلومات عن هذه الفئة، وكذلك لإصدار مؤشرات إضافية عن سوق العمل في المملكة العربية السعودية.



وقالت "الهيئة"، إنه طُرح سؤال عما إذا كان المتعطلون السعوديون قد يقبلون بالعمل في القطاع الخاص؟ جاءت الإجابة بـ "نعم" بنسبة تزيد عن 93 في المائة.