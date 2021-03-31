الذهب بصدد أسوأ أداء فصلي منذ نهاية 2016 بفعل قوة الدولار والعائدات

ارتفع الذهب في تعاملات متقلبة اليوم لكن المعدن الأصفر لا يزال يتجه لتسجيل أكبر هبوط فصلي منذ ديسمبر 2016 مع صعود عائدات الخزانة الأمريكية والدولار ليقوضا إغراء الذهب كملاذ آمن.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 1686.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أقل مستوى منذ 8 مارس عند 1677.61 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع الذهب نحو 3 في المائة منذ بداية الشهر و 11.1 في المائة خلال الربع. وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في أمريكا 0.1 في المائة أيضا إلى 1686.90 دولار للأوقية. وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في 5 أشهر تقريبا مقابل منافسيه وفي سبيله لتسجيل أفضل شهر منذ نوفمبر 2016.

واستقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب ذروة 14 شهرا التي بلغتها في الجلسة السابقة وتتجه للصعود للشهر الرابع على التوالي. وتزيد العائدات المرتفعة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.5 في المائة إلى 24.13 دولار في حين كسب البلاتين 1 في المائة إلى 1166 دولارا. وزاد البلاديوم 1 في المائة أيضا إلى 2616.18 دولار وفي سبيله لتسجيل أفضل أداء شهري منذ فبراير 2020.