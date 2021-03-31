"الصناعي" يوقع اتفاقية لتقديم "الاعتماد المستندي" للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

وقع صندوق التنمية الصناعية السعودي اتفاقية إطارية لتقديم منتج خدمة الاعتماد المستندي مع البنك الأهلي بهدف دعم وتمكين الصناعات الوطنية وتنميتها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات.

ووقع الاتفاقية الأمير المهندس سلطان بن خالد نائب الرئيس التنفيذي للائتمان في صندوق التنمية الصناعية السعودي وفواز الثميري نائب الرئيس التنفيذي رئيس مصرفية النقد والتجارة العالمية في البنك الأهلي وذلك في مقر الصندوق في الرياض بحضور منسوبي الصندوق الصناعي والبنك الأهلي.

وتأتي الاتفاقية انطلاقا من توجهات الصندوق الصناعي الهادفة إلى دعم مشاريع القطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية وذلك من خلال عدد من البرامج والمنتجات التمويلية والاستشارية ويوفر منتج الاعتماد المستندي السيولة اللازمة للمستثمر عن طريق ضمان الصندوق الصناعي لتمويل الاعتمادات المستندية لعملائه من خلال البنوك التجارية.

يذكر أن هذه الاتفاقية هي ثامن اتفاقية يوقعها الصندوق الصناعي مع البنوك المحلية من أجل تقديم خدمة الاعتماد المستندي التي تهدف إلى توفير السيولة اللازمة لتسريع إجراءات تنفيذ المشاريع بالإضافة إلى تقديم رسوم مخفضة لإصدار الاعتمادات.