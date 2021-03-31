المركزي العماني يطرح إصدارا من سندات التنمية الحكومية بقيمة 260 مليون دولار

طرح بنك عمان المركزي إصدار جديد من سندات التنمية الحكومية بقيمة 100 مليون ريال عماني (260 مليون دولار) مع خيار الزيادة. وتبلغ مدة الاستحقاق 7 سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) قدره 5.5% سنويا. وقال إن "باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات) سيفتح في 4 أبريل ويغلق في 19 من نفس الشهر علما أن المزاد سيعقد الثلاثاء 20 من الشهر المقبل". ووفق البنك ستصدر هذه السندات يوم 22 من الشهر المقبل (التسوية) وتستحق السداد في 22 أبريل 2028 كما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين سنويا وذلك في 22 أكتوبر و 22 أبريل من كل عام حتى تاريخ استحقاقها.

كما ستصدر السندات بطريقة الاكتتاب التنافسي فقط وعلى المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال البنوك التجارية العاملة في عمان خلال فترة الإكتتاب كما يقبل البنك المركزي العماني الطلبات المقدمة من أصحاب العطاءات بخلاف البنوك التجارية (المؤسسات غير المصرفية والأفراد) التي تبلغ قيمتها مليون ريال عماني أو أكثر إذا ما رغبوا في ذلك على أن تكون معتمدة من البنوك التجارية التي يتعاملون معها. وأوضح أن حكومة السلطنة ممثلة في وزارة المالية "تضمن هذه السندات ضمانا مباشرا وغير مشروط وعليه يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة بالإضافة إلى إمكانية التعامل فيها (بيعا وشراء) بالسعر السائد بالسوق من خلال سوق مسقط للأوراق المالية".