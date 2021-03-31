ماليزيا : بحلول منتصف 2021 سيعود الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الجائحة

يتوقع البنك المركزي الماليزي عودة النشاط الاقتصادي في البلاد إلى مستويات ما قبل تفشي الجائحة بحلول منتصف 2021 متعهدا باستمرار السياسة النقدية التكيفية في ظل تعافي البلاد من تداعيات الجائحة. ونقلت "بلومبيرج" اليوم عن التقرير السنوي للبنك المركزي الماليزي الصادر اليوم القول إن اقتصاد ماليزيا سيسجل خلال 2021 نموا بمعدل يتراوح بين 6 و 7.5% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يقل قليلا عن التوقعات السابقة للبنك وكانت تتراوح بين 6.5 و 7.5%.

وأشارت إلى أن تعديل توقعات النمو الاقتصادي جاءت في أعقاب عودة أعداد مصابي كورونا إلى الارتفاع في يناير مما أدى إلى إعادة تشديد القيود على الحركة والنشاط الاقتصادي في ماليزيا ما أثر على وتيرة التعافي الاقتصادي. وقال البنك المركزي إن تخفيف هذه القيود مع تراجع معدلات الإصابة وبدء استخدام اللقاحات المضادة للفيروس سيساعد الاقتصاد في الازدهار خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وقالت نور شمس محافظ بنك ماليزيا المركزي في إيجاز إعلامي "من المتوقع عودة الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول منتصف 2021". مضيفة أن النمو سيكون مدفوعا بالتعافي القوي للصادرات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي الخاص وتسارع وتيرة النشاط الاستثماري والتقدم في مشروعات البنية التحتية الكبرى مثل خط سكك حديد الساحل الشرقي.