أرباح شركات الأسمنت المدرجة تنمو 22 % في 2020 .. بلغت 3.27 مليار ريال

حققت شركات الأسمنت المدرجة في السوق الرئيسة صافي أرباح خلال العام الماضي 2020 بلغ 3.27 مليار ريال، وبنمو 22 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه 2019 البالغ 2.675 مليار ريال، فيما بلغت إيراداتها خلال 10.6 مليار ريال.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات السوق المالية "تداول"، حققت شركات الأسمنت خلال الربع الرابع من 2020 أرباحا صافية بلغت 825.9 مليون ريال، مسجلة تراجعا بنحو 12.8 في المائة بما يعادل نحو 242.2 مليون ريال، مقارنة بنحو 947.6 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

وحققت جميع الشركات نموا في أرباح العام الماضي 2020، باستثناء "أسمنت العربية"، التي تراجعت أرباحها الصافية بنحو 11 في المائة، في حين سجلت "أسمنت الجوف" خسائر بلغت 73.3 مليون ريال، حيث أدى احتساب مخصصات على استثمارات قديمة للشركة إلى تحقيق تلك الخسائر.

في حين نجد أن "أسمنت نجران" و"أسمنت تبوك" جاءتا الأكثر نموا في الأرباح خلال العام وبنحو 282 و113 في المائة على التوالي، حيث بلغت الأرباح 204.3 مليون لـ"أسمنت نجران"، ونحو 51.6 مليون ريال لـ"أسمنت تبوك".

ويعود نمو أرباح شركات الأسمنت للعام الماضي إلى التحسن في متوسط أسعار البيع، إضافة إلى زيادة الكميات المبيعة للقطاع، مع تقليص المصاريف الإدارية والعمومية لبعض الشركات، وكذلك انخفاض التمويل نتيجة تراجع معدلات الفائدة.

وحول أداء الربع الرابع، انخفضت الأرباح لشركات الأسمنت بنحو 12.8 في المائة، بعد أن تكبد "أسمنت الجوف" خسارة بنحو 104 ملايين ريال، إضافة إلى تراجع أرباح أغلبية الشركات، وفي مقدمتها أسمنت حائل وأسمنت اليمامة، اللتان تراجعتا أرباحهما الفصلية بنحو 28 في المائة على أساس سنوي.



الإيرادات

حققت شركات الأسمنت المدرجة، إيرادات خلال 2020 بلغت 10.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 9.38 مليار ريال للعام الذي سبقه، وبنسبة نمو 13 في المائة.

فيما نمت إيرادات الربع الرابع بنحو 1 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 2.88 مليار ريال مقارنة بنحو 2.84 مليار ريال، وكان النمو في إيرادات الربع الرابع هو الأقل من بين الفصول الأربعة خلال الفترة.

وحققت الشركات ارتفاعا في إيراداتها لعام 2020، باستثناء أسمنت الشمالية وأسمنت ينبع، اللتان تراجعت إيراداتهما بنحو 3 و4 في المائة.

فيما تصدرت "أسمنت نجران" النمو في الإيرادت بنحو 50 في المائة، تلتها شركة أسمنت الجوف بنمو 48 في المائة، ثم "أسمنت أم القرى" و"أسمنت الجنوب" بنمو بلغ 30 و27 في المائة على الترتيب.

واستحوذت ثلاث شركات أسمنت على 40 في المائة من الإيرادات تقريبا من أصل 14 شركة أسمنت مدرجة في السوق الرئيسة، حيث كان نصيب "أسمنت الجنوب" 15.6 في المائة من الإيرادات، تلتها "أسمنت السعودية" بحصة 14.8 في المائة.

وأتت في المرتبة الثالثة "أسمنت ينبع" بحصة 8.9 في المائة من إجمالي إيرادات العام الماضي، رغم تراجع إيراداتها إلى نحو 940 مليون ريال.

إلى ذلك، ارتفع هامش صافي الربح لشركات الأسمنت لعام 2020 إلى 30.8 في المائة، مقارنة بنحو 28.5 في المائة للعام الذي سبقه.

في حين كانت "أسمنت القصيم" و"اليمامة"، الأعلى في هامش صافي الربح بنحو 46.7 و41.3 في المائة على التوالي، ونجد أن "أسمنت الشمالية" و"أسمنت تبوك" الأقل بهامش صافي الربح عند 16.6 و18.7 في المائة، دون احتساب هامش "أسمنت الجوف".

وبلغ مكرر الربحية لشركات الأسمنت لآخر أربعة فصول نحو 21 مرة، وكانت أسمنت أم القرى وأسمنت حائل الأقل من حيث المكرر عند 14 مرة و16 مرة، في حين الأعلى مكررا لأسمنت تبوك وأسمنت ينبع بمكرر بلغ 34 و24 مرة، في حين بلغ مكرر أسمنت الجوف بالسالب.



وحدة التقارير الاقتصادية