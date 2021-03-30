"اسمبلاج" و"ملهم" معرضان للإبداع والفن في جامعة الأميرة نورة

نظمت كلية التصاميم والفنون، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021م، معرضي قسم الفنون البصرية "اسمبلاج"، و"مُلهم"، وتضمن المعرضين (94) عملاً فنيًا تنوعت ما بين التصوير التشكيلي، والفوتوغرافي، والطباعة بأنواعها، والنحت.

ويحتوي المعرض الخاص بـ"السمبلاج" أعمال طالبات المستوى الخامس لمسارين التصوير التشكيلي والنحت، مستهدفًا الطلاب والطالبات وكافة المهتمين بمجال الفنون البصرية.

وقالت رئيسة قسم الفنون البصرية، الدكتورة ابتسام الرشيد، "أن قيمة معرض فن السمبلاج في أدوات الفنان التي تعبر عن واقعه نفسه، فهي خامات لا ندرك قيمتها حين نضعها في قائمة الأشياء التي نستغني عنها، ولكن يذهب الفنان إليها بعينه المتفحصة وخياله الملهم ليعيد صياغتها من جديد، ويضيف إليها بُعدًا جماليًا وثقافيًا ويعيد تشغيلها مرة أخرى لتروي لنا قصة أو يثرى بها مفاهيم خاصة لتثير وجدان المتلقي وتسلط الضوء على ماهية الأشياء وجوهرها وتؤكد أن للأشياء قيمة حسية نستطيع إعادة استخدامها مرة أخرى لتتشارك القيمة الحسية مع القيم الجمالية والتشكيلية ويكون النتاج فنيا يثري المجتمع".

وحول إقامة معرض "مُلهم" في نفس الفترة، ذكرت الدكتورة الرشيد، بأنه جاء لعرض أعمال جميع مستويات القسم الثمانية، ويتناول عينة من كل مستوى وكل مسار بهدف تسليط الضوء على مقررات القسم، لتعريف الطالبات المستجدات بالقسم والكلية والجامعة على طبيعة الدراسة في برنامج الفنون البصرية، والمسارات الثلاثة من تصوير تشكيلي، وطباعة فنية، والنحت، بتقنيات مختلفة كما يتضمن أعمال فنية من برنامج التصوير الضوئي.

ويعد "اسمبلاج" (فن التجميع): من أنواع الفنون البصرية، ويعتمد على عمل تراكيب فنية ثنائية وثلاثية الأبعاد، عن طريق تجميع الأشياء الجاهزة الصنع على سطح اللوحة. كما يمكن التعبير عنه بأنه حالة الانصهار التام بين مجالات الفن المختلفة من نحت، وتصوير، ورسم، وعمارة فهو يجمع أكثر من مجال فني، كما أنه يعتمد على فكرة أساسية وهي الاعتماد على العناصر المصنعة والمواد التي لم يكن الهدف من تصنيعها أن تصبح مادة فنية، انطلاقاً من مفهوم البحث والتجريب والتجديد في العمل الفني وحركة الفن التشكيلي.

ويحمل معرض "مُلهم" فكرة تتخلص في جعله مصدر إلهام وحث للإبداع والابتكار للطلاب والطالبات وكل من يزوره.

ويُشار أن معرض "ملهم" يستقبل زوارة حتى يوم الخميس 1 أبريل، من الساعة 10 صباحاً إلى 12 مساءً للسيدات، ومن الساعة 7 مساءً حتى الساعة 10 مساءً للعائلات، ويستقبل معرض "اسمبلاج" زوارة، اليوم من الساعة 7 مساءً حتى 10 مساءً للعائلات.

الجدير ذكره أن المعرضين يستهدفان المهتمين بالفن السعودي من هواة وأكاديميين، لتبادل وجهات النظر ونقد أعمال الطالبات، في سعي من القسم لإثراء الساحة بالعديد من النتاج الفني وتطوير مستوى الطالبات، بما يعكس أحد أهم توجهات الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025 لتأهيل مخرجات تنافسية موائِمة للمتغيرات وقادرة على الإسهام في الحراك التنموي.