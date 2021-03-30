السوق السعودية ترتفع للجلسة الثالثة .. تباين أداء القطاعات مع اكتمال نتائج الشركات

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة لتغلق عند 9635 نقطة، رابحة 19 نقطة بنحو 0.21 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية أربع نقاط بنحو 0.33 في المائة ليغلق عند 1301 نقطة. وتباين أداء القطاعات والأسهم مع تراجع في وتيرة النمو في أداء المؤشر العام ونشاط السوق.من ناحية فنية، تواجه السوق مقاومة عند المستويات الحالية 9638 نقطة تجاوزها يعزز من فرص تجاوز مستويات 9700 نقطة. وتتطلع السوق إلى اكتمال النتائج المالية للشركات في جلسة اليوم وهي نهاية الفترة النظامية للإفصاح عن النتائج المالية، وكذلك ترقب النتائج المالية للربع الأول.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 9610 نقاط، وتداولت بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 9592 نقطة فاقدا 0.24 في المائة، بينما الأعلى عند 9635 نقطة رابحا 0.2 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 9635 نقطة رابحا 19 نقطة بنحو 0.21 في المائة. وارتفعت السيولة 5 في المائة، بنحو 549 مليون ريال لتصل إلى 11 مليار ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 13 في المائة بنحو 40 مليون سهم لتصل إلى 355 ألف سهم، أما الصفقات ارتفعت 10 في المائة بنحو 45 ألف صفقة لتصل إلى 492 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرار "الأدوية". وتصدر المتراجعة "الاستثمار والتمويل" بنحو 0.94 في المائة، يليه "النقل" بنحو 0.7 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 0.46 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنحو 9.3 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنحو 2.7 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنحو 2 في المائة.وكان الأعلى تداولا "النقل" بنحو 18 في المائة بقيمة ملياري ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 13 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 12 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم المرتفعة "ذيب" بنحو 14 في المائة ليغلق عند 59.30 ريال، يليه "الإنماء طوكيو" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 35.40 ريال، وحل ثالثا "كهرباء السعودية" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 23.48 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "وفرة" بنحو 3.3 في المائة ليغلق عند 178 ريالا، يليه "الجوف" بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 80.70 ريال، وحل ثالثا "المملكة" بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 8.08 ريال.وكان الأعلى تداولا "ذيب" بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه "كهرباء السعودية" بقيمة 522 مليون ريال، وحل ثالثا "عسير" بقيمة 488 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية