"جيلي" تعتزم تأسيس شركة جديدة في مجال الفضاء

قالت حكومة محلية اليوم إن مجموعة تشيجيانغ جيلي القابضة في الصين تخطط لإنشاء شركة فضاء تجارية لتطوير أقمارها الصناعية وتقنياتها للاتصالات في مدينة قوانغتشو بجنوب البلاد.

وأضافت الحكومة أن جيلي، التي تمتلك شركة فولفو للسيارات و9.7 بالمئة من شركة دايملر إيه. جي.، ستعمل أيضا مع شركات أخرى للصواريخ في قوانغتشو، بحسب "رويترز" .

ولم يتسن الحصول على تعقيب من الشركة حتى الآن بعد ساعات العمل المعتادة.

تبني جيلي أقمارا صناعية ذات مدار منخفض لتلبية طلب على إمكانيات الاتصال عالية السرعة التي يمكنها تقديم تحديثات سريعة للبرامج. واعتبارا من عام 2025 تقريبا، ستتمتع سيارات جيلي بمزيد من الوظائف للاتصال بالأقمار الصناعية.