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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

كل فرد حول العالم مسؤول عن اختفاء عدد من الأشجار

كل فرد حول العالم مسؤول عن اختفاء عدد من الأشجار

الاقتصادية من الرياض
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