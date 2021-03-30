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تقارير وتحليلات
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السعودية
الخليجية
العالمية
الطاقة
النفط
الغاز
الطاقة المتجددة
الأسواق
سوق السعودية
سوق أبوظبي
سوق دبي
سوق مسقط
سوق البحرين
سوق الكويت
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رسومات بيانية وإنفوجرافيك
كل فرد حول العالم مسؤول عن اختفاء عدد من الأشجار
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
كل فرد حول العالم مسؤول عن اختفاء عدد من الأشجار
الثلاثاء 30 مارس 2021
الاقتصادية من الرياض
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