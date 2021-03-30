الرياض تستحوذ على ثلث إنفاق المستهلكين الأسبوعي.. قطاع "الفنادق" الأكثر نموا

حقق إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 27 مارس الجاري نموا بلغ نحو 4.3 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق له المنتهي في 20 مارس.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغ إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في 27 مارس نحو 8.82 مليار ريال، مقارنة بنحو 8.46 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، وبفارق بلغ 363.7 ملين ريال.

وحول أداء القطاعات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فقد نمت المبيعات في غالبية القطاعات بستثناء قطاع التعليم و الترفية والثقافة وكذلك قطاع الاتصالات.

وتصدر قطاع "الفنادق" عمليات النمو بين القطاعات المرتفعة و بنحو 11.8 في المائة، حيث بلغ الإنفاق نحو 129.3 مليون ريال، كأعلى إنفاق في 3 أسابيع.

وتلاه في النمو، قطاع الأطعمة والمشروبات والملابس و الأحذية بزيادة بلغت 10.7 و9.2 في المائة، كذلك نمت مبيعات قطاع الأثاث بنحو 6.8 في المائة.

في حين تصدر قطاع "التعليم" الإنخفاض في مبيعات نقاط البيع وبنحو 8.7 في المائة، لتسجل مبيعات بنحو 61.83 مليون ريال كأدنى مبيعات في 17 أسبوع.

تلاه قطاع "الترفية والثقافة" والمتراجع بنحو 0.8 في المائة، ثم قطاع "الاتصالات" المتراجع 0.4 في المائة عند إنفاق 85.3 مليون ريال.

وحول القطاعات الأكثر إنفاقا من حيث النسبة، نجد مبيعات قطاع الأطعمة و المشروبات وهو يشكل 15.8 في المائة من إجمالي مبيعات أجهزة نقاط البيع أو مايعادل 1.39 مليار ريال، في حين تأتي مبيعات قطاع المطاعم و المقاهي ثانيا والتي تشكل 12.4 في المائة، وبإنفاق بلغ 1.09 مليار ريال.

في حين نمت أعداد العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي بنحو 0.6 في المائة لتبلغ نحو 86.55 مليون عملية لجميع القطاعات مقارنة نحو 86 مليون عملية للأسبوع الذي سبقه.

وعلى مستوى المدن، فقد زاد الإنفاق في العاصمة الرياض بنحو 4.6 في المائة لتبلغ 2.82 مليار ريال وهي تشكل بذلك 32 في المائة من إجمالي مبيعات نقاط البيع، في حين بلغ الإنفاق في مدينة جدة نحو 1.44 مليار ريال ونحو 489.75 مليون ريال في مدينة الدمام.

*وحدة التقارير الاقتصادية