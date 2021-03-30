رغم أزمة الرقائق الإلكترونية .. "تويوتا" تزيد إنتاجها بنسبة 4.6%

أعلنت مجموعة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات اليوم ارتفاع إنتاجها على مستوى العالم خلال فبراير الماضي بنسبة 4.6% سنويا مع نجاحها في تجنب أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات التي أضرت بأغلب شركات صناعة السيارات في العالم.

وذكرت المجموعة اليابانية أن إجمالي إنتاجها الذي يشمل إنتاج تويوتا موتورو ودايهاتسو موتور وهينو موتورز وصل الشهر الماضي إلى 797,571 سيارة بفضل الإنتاج الكبير في الصين. وزادت مبيعات تويوتا خلال الشهر الماضي بنسبة 7.4%.

وأشارت "بلومبيرج" إلى استمرار نمو إنتاج تويوتا وهي أكبر منتج سيارات في العالم للشهر السادس على التوالي بما يظهر مرونتها في مواجهة أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي أجبرت بعض الشركات العالمية مثل جنرال موتورز وهوندا موتور وفولكس فاجن إلى تعليق العمل في بعض مصانعها خلال الأسابيع الأخيرة.