"ديليفرو" تتطلع لإدراج بقيمة 10.5 مليار دولار بعد عزوف بعض الصناديق

قالت بنوك تعمل في صفقة طرح شركة توصيل الطعام ديليفرو اليوم إن الشركة ستسعر الطرح العام الأولي عند 390 بنسا للسهم، عند الحد الأدنى لنطاق الأسعار المشار إليه سابقا.

ويشير ذلك إلى تقييم إجمالي 7.6 مليار جنيه إسترليني (10.46 مليار دولار)، أي أقل مما كان متوقعا في البداية، بعد أن قال عدد من مديري الصناديق الكبيرة في المملكة المتحدة إنهم لن يشاركوا، مشيرين إلى مخاوف بشأن هيكل ملكية أسهمها ونموذج أعمالها القائم على التوظيف بعقود مؤقتة، بحسب "رويترز" .

وقال مديرو الدفاتر إنه جرى تغطية الإدراج عدة مرات وإن من المتوقع إغلاق الصفقة بحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.

وقال متحدث باسم ديليفرو "نظرا لظروف السوق العالمية المتقلبة فيما يتعلق بالطروح العامة الأولية، فإن ديليفرو تختار التسعير بمسؤولية وعند نقطة دخول تعزز القيمة في الأمد الطويل للمستثمرين الجدد من المؤسسات والأفراد".

من المقرر أن يكون إدراج الشركة التي تتخذ من لندن مقرا، والتي أسسها رئيسها ويليام شو في عام 2013، أكبر طرح عام أولي في لندن منذ طرح شركة جلينكور في مايو 2011.

وقال مستثمرون كبار بينهم أبردين ستاندرد لايف وأفيفا وليجال أند جنرال إنفستمنت مانجمنت وإم أند جي إنهم سيتخلون عن المشاركة في الصفقة في ظل انتقادات تتعلق بحقوق العاملين بالشركة.

وشكك بعضهم فيما إذا كان بمقدور الشركة التي تتكبد خسائر تبرير تقييمها.