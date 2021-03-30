الكويت : الموافقة على مشروع قانون بتأجيل أقساط قروض المتضررين من الجائحة

وافق مجلس الأمة الكويتي الیوم على اقتراحات بقانون بشأن تأجیل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء فيروس كورونا وتداعیاته.

وبحسب "كونا" جاءت نتیجة التصویت على مشروع القانون في المداولتین الأولى والثانیة في جلسة المجلس العادیة بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددھم 33 عضوا.

ویتیح القانون الجديد الاستفادة من تأجیل الالتزامات المالیة المستحقة على المواطنین لمدة 6 أشھر من تاریخ سریان القانون على أن تحدد الجھات المعنیة الضوابط والشروط اللازمة لتنفیذه.

ویشمل تأجیل سداد الالتزامات المالیة المستحقة على المواطنین الراغبین في ذلك لدى الجھات التالیة (صندوق معالجة أوضاع المواطنین المتعثرین "صندوق دعم الأسرة" المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة - بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعایة السكنیة).

كما یتعلق بتأجیل سداد أقساط القروض الاستھلاكیة والمقسطة في البنوك المحلیة وشركات الاستثمار وشركات التمویل الخاضعة لرقابة البنك المركزي.