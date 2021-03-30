الصين : بحلول 2025 ستنتج المصادر المتجددة 50% من الكهرباء لدينا

قال لي شونج جون مدير عام إدارة الطاقة المتجددة في الإدارة الوطنية للطاقة بالصين خلال مؤتمر اليوم إن مصادر الطاقة المتجددة ستمثل على الأقل 50% الزيادة في استهلاك الطاقة الأولية بالصين بحلول 2025.

وأضاف أن الطاقة المتجددة ستمثل حوالي ثلثي الزيادة في استهلاك الكهرباء في الصين حتى 2025. ونقلت "بلومبيرج" عنه القول إنه بحلول 2025 سيكون أكثر من نصف إنتاج الطاقة في الصين من مصادر متجددة.

ودعا المؤسسات المالية إلى تمديد فترات سداد قروض شركات الطاقة المتجددة وصرف الدعم للشركات التي حصلت على موافقة على ذلك. كما دعا شركات الطاقة المتجددة إلى تقليل أعباء فوائد ديونها من خلال بيع حصص الانبعاثات الكربونية المتاحة لديها.