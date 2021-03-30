أسهم أوروبا قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق بقيادة البنوك

ارتفعت الأسهم الأوروبية صوب أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم بفضل آمال بتعاف اقتصادي قوي، بينما غض المستثمرون الطرف عن تعثر صندوق تحوط أمريكي أثر سلبا على أسهم البنوك في اليوم السابق، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة بحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش، ليُتداول أقل من واحد في المائة عن مستواه القياسي المرتفع، فيما قادت أسهم البنوك المكاسب.

وصعد سهم البنك السويسري كريدي سويس 0.8 في المائة بعد أن هوى قرابة 14 في المائة في الجلسة السابقة إذ حذر من خسائر "مرتفعة بشكل كبير" بعد تعثر صندوق أرشيجوس كابيتال.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.6 في المائة ليبلغ ذروة جديدة، بدعم من شركات صناعة السيارات وصعود سهم دويتشه بنك 1.7 في المائة.

وصعد سهم سيلنيكس المشغلة لأبراج الهاتف المحمول الإسبانية نحو 1.5 في المائة بعد أن دشنت زيادة لرأس المال بقيمة سبعة مليارات يورو (8.23 مليار دولار).