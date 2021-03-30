الماسح الضوئي OCR .. لاستخراج النصوص من الصور

مع تسارع انتشار البيانات وزيادة نشاط المستخدمين على الشبكات الاجتماعية أو في تطبيقات التراسل، يستقبل المستخدمون يوميا مئات الصور التي تحمل ضمنها عديدا من النصوص، وقد يرغب المستخدم في وقت من الأوقات من استخدام النص الموجود في هذه الصورة، سواء كانت مقالا أو رسالة أو صورة ضوئية لمستند ما، ما يجعل المستخدمين مضطرين إلى تحرير وكتابة هذا النص يدويا، إلا أنه مع تطور تقنيات كاميرا الهواتف والذكاء الاصطناعي، بات هذا الأمر أكثر سهولة عبر تطبيق الماسح الضوئي OCR الذي يتيح للمستخدمين إمكانية استخراج النصوص من الصور بشكل وإمكانية نسخها أو مشاركتها.ويعد التطبيق أحد أفضل تطبيقات الماسح ضوئي المتوافرة في متاجر الهواتف حيث يتيح للمستخدمين سحب أو استخراج النصوص باللغتين العربية والإنجليزية من الصور، كما يمكن توجيه كاميرا الهاتف إلى أي إعلان أو صورة ليقوم التطبيق بالتعرف عليها سريعا، ومن ثم تحويل هذه الصورة إلى نص يمكن نسخه بضغطة زر واحدة فقط وبشكل سريع للغاية دون الحاجة إلى نقل النص الموجود على الصورة بشكل يدوي وهو ما يعمل على توفير الوقت والجهد. ويتميز التطبيق بأنه متوافق مع معظم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ودعمه لكل من اللغتين العربية والإنجليزية، مع إمكانية تحويل النص إلى pdf، والتعرف على النصوص بجودة عالية، وإمكانية تعديل النص بعد استخراجه.