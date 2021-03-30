ويعد التطبيق أحد أفضل تطبيقات الماسح ضوئي المتوافرة في متاجر الهواتف حيث يتيح للمستخدمين سحب أو استخراج النصوص باللغتين العربية والإنجليزية من الصور، كما يمكن توجيه كاميرا الهاتف إلى أي إعلان أو صورة ليقوم التطبيق بالتعرف عليها سريعا، ومن ثم تحويل هذه الصورة إلى نص يمكن نسخه بضغطة زر واحدة فقط وبشكل سريع للغاية دون الحاجة إلى نقل النص الموجود على الصورة بشكل يدوي وهو ما يعمل على توفير الوقت والجهد. ويتميز التطبيق بأنه متوافق مع معظم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ودعمه لكل من اللغتين العربية والإنجليزية، مع إمكانية تحويل النص إلى pdf، والتعرف على النصوص بجودة عالية، وإمكانية تعديل النص بعد استخراجه.
الماسح الضوئي OCR .. لاستخراج النصوص من الصور
ويعد التطبيق أحد أفضل تطبيقات الماسح ضوئي المتوافرة في متاجر الهواتف حيث يتيح للمستخدمين سحب أو استخراج النصوص باللغتين العربية والإنجليزية من الصور، كما يمكن توجيه كاميرا الهاتف إلى أي إعلان أو صورة ليقوم التطبيق بالتعرف عليها سريعا، ومن ثم تحويل هذه الصورة إلى نص يمكن نسخه بضغطة زر واحدة فقط وبشكل سريع للغاية دون الحاجة إلى نقل النص الموجود على الصورة بشكل يدوي وهو ما يعمل على توفير الوقت والجهد. ويتميز التطبيق بأنه متوافق مع معظم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ودعمه لكل من اللغتين العربية والإنجليزية، مع إمكانية تحويل النص إلى pdf، والتعرف على النصوص بجودة عالية، وإمكانية تعديل النص بعد استخراجه.
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