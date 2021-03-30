90 % من مستخدمي «سناب شات» في السعودية تتراوح أعمارهم بين 13 و34 عاما

عاما بعد عام يزداد الاهتمام بشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم خصوصا في المملكة مع العدد الكبير من المستخدمين للهواتف الذكية، ويعد تطبيق سناب شات أحد أكبر المستفيدين من هذا النمو، حيث كشفت شركة Snap Inc عن دراستها الجديدة حول جيل سناب شات، أن تطبيقها يشهد في السعودية انتشارا أوسع من جميع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسة الأخرى، ويستخدمه نحو 90 في المائة ممن تراوح أعمارهم بين 13 و34 عاما، بمعدل استخدام شهري منتظم يبلغ 18 مليون نسمة، ويستخدمه نحو 90 في المائة منهم للتفاعل يوميا.وأشار التقرير الذي سلط الضوء على كيفية تبني مستخدمي التطبيق في المملكة لجملة جديدة من السلوكيات والقيم التي تسهم اليوم في تغيير عالمنا المعاصر، إلى أن جيل Snapchat يتميز بقوته الشرائية الاختيارية التي تقدر بنحو 1،4 تريليون ريال في المملكة بمفردها.وكشف التقرير عن أبرز اهتمامات جيل Snapchat، والتطور الحاصل في أسلوب تفكيرهم حيث يولون أهمية هائلة لعلاقاتهم مع أفراد الأسرة والأصدقاء، ويؤمنون بقدرتهم على تجاوز الجائحة الحالية في ظل تقدير أكبر لأهمية الأسرة، حيث تساعد تطبيقات الاتصال والكاميرا على الحفاظ على قوة تلك العلاقات، وعلى سبيل المثال، ترجح الدراسة أن جيل Snapchat في المنطقة أكثر ميولا للشعور بأهميته في حياة الآخرين بمعدل 1،2 ضعف مقارنة بغير المستخدمين، وذلك بفضل مزايا مشاركة القصص والاتصال والكاميرا.وأشار التقرير إلى أن مستخدمي Snapchat في المنطقة يشاهدون مقاطع المرح والبهجة وخفة الظل للترويح عن أنفسهم. ويشمل ذلك المواد الترفيهية التي يستهلكونها والوسائط الرقمية التي يعتمدون عليها، والهوايات التي يتبنونها أثناء بقائهم في المنزل لفترات أطول من السابق، ويعد جيل Snapchat أكثر انجذابا بمعدل 1.4 ضعف إلى ألعاب الفيديو والأجهزة المحمولة، تجارب الواقع المعزز، مقارنة بغير مستخدمي Snapchat، كم يتمتعون بروح ريادية عالية ويسعى جاهدا لتحقيق الاستقلال المالي، فقد أشار اثنين من كل ثلاثة مستخدمين مشاركين في الاستطلاع إلى أنهم يطمحون إلى العمل لحسابهم الخاص، وعبر نحو ثلاثة من كل أربعة مشاركين عن ارتياحهم لخوض نقاشات غير مريحة بالعادة، مثل مناقشة صحتهم النفسية، ويتوسم تسعة من كل عشرة من جيل Snapchat الطيبة واللطف في أنفسهم وأصدقائهم، بينما يصف ثمانية من كل عشرة أنفسهم بالمبدعين.