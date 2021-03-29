ولي العهد يطمئن على صحة رئيس الوزراء الباكستاني

أجرى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

واطمأن ولي العهد خلال الاتصال على صحة رئيس الوزراء الباكستاني، متمنيا له الشفاء العاجل، فيما عبر عمران خان عن الشكر لولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.

كما قدم رئيس الوزراء الباكستاني التهنئة لولي العهد بإطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر مشيدا بأثرها العظيم على المنطقة وسكانها.