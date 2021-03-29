إنتاج روسيا النفطي زاد إلى 10.22 مليون برميل يوميا في مارس

قالت مصدران بالقطاع مطلعان على ببيانات اليوم الاثنين لرويترز إن إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي زاد إلى 10.22 مليون برميل يوميا في الفترة من الأول إلى 28 مارس آذار من 10.1 مليون برميل يوميا في المتوسط في فبراير شباط، وهو يتفق إلى حد كبير مع خطط موسكو.

ولم ترد وزارة الطاقة الروسية على الفور على طلب للتعقيب، بحسب "رويترز" .

وتأتي زيادة الإنتاج بعد تراجع في فبراير شباط، عندما هبط إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز 10.16 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني.

قال مصدر مطلع على توجه روسيا اليوم إنها ستدعم إلى حد كبير تثبيت الإنتاج النفطي لمجموعة أوبك+ التي تضم كبار منتجي الخام في العالم في مايو أيار، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه إلى زيادة محدودة نسبيا لإنتاجها لتلبية ارتفاع موسمي للطلب.

وتعقد المجموعة اجتماعا عن بعد في الأول من أبريل .

