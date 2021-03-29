اتفاق هندي أمريكي على تعديل شراكة إستراتيجية في مجال الطاقة

قال بيان للحكومة الهندية اليوم الاثنين إن الهند والولايات المتحدة اتفقتا على تعديل شراكتهما الإستراتيجية في مجال الطاقة لإعطاء مزيد من الاهتمام للتعاون في قطاعات الطاقة النظيفة مثل الوقود الحيوي وإنتاج الهيدروجين.

صدر البيان عقب اجتماع افتراضي لوزير النفط الهندي دارميندرا برادان ووزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم. وقال إن البلدين سيكثفان جهودهما الرامية إلى الاستفادة من التقنيات الأمريكية المتقدمة وسوق الطاقة الهندية سريعة النمو، بحسب "رويترز" .

تخطت الولايات المتحدة الشهر الماضي السعودية لتصبح ثاني أكبر موًرد للنفط إلى الهند بعد العراق.