إيطاليا ستخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2021 إلى 4.1%

أبلغت ثلاثة مصادر مطلعة رويترز أن حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي تتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد الذي أنهكته جائحة فيروس كورونا بنسبة 4.1 بالمئة هذا العام و4.3 بالمئة في 2022 .

وتحدثت المصادر قبل أن تنشر الحكومة توقعاتها الجديدة للنمو الشهر القادم، بحسب "رويترز" .

والتوقعات للعام 2021 تمثل تعديلا نزوليا حادا من نمو قدره ستة بالمئة كانت حكومة رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي قد توقعته في يناير كانون الثاني، في حين أن التوقعات للعام 2022 مرتفعة عن تقديرات كونتي البالغة 3.8 بالمئة.

لكن أحدث التوقعات ما زالت مرتفعة عن تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الإيطالي التي تشير حاليا إلى أن نمو اقتصاد إيطاليا سيكون عند أقل من أربعة بالمئة هذا العام والعام القادم.

وانكمش الاقتصاد الإيطالي 8.9 بالمئة في 2020 وما زال يعاني من وطأة جائحة فيروس كورونا.

وما زال معظم البلاد في إغلاق عام لمحاولة التغلب على موجة ثالثة للفيروس مع وصول عدد الإصابات الجديدة إلى حوالي 20 ألفا في اليوم.

وأعلنت إيطاليا عن حوالي 108 آلاف وفاة بكوفيد-19، وهو سابع أعلى عدد للوفيات بالفيروس في العالم.