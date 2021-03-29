القويز : 5.5 مليار ريال حصيلة الاكتتابات الأولية في السوق السعودية خلال 2020 .. ارتفعت 34 %

أكد محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية، أن السوق المالية السعودية لعبت دورا في هاما خلال العام الماضي، مبينا أنها جمعت 5.5 مليار ريال من الاكتتابات الأولية في العام الماضي، مقابل 4.2 مليار ريال في 2019، باستثناء طرح أرامكو الذي حقق ارتفاعا بنسبة 34 في المائة .

وقال محمد القويز في كلمته خلال مؤتمر اتحاد البورصات العربية 2021 الذي تستضيفه السوق المالية السعودية، أن الأسواق شهدت تحديات استثنائية بسبب كورونا والإجراءات الاحترازية لمجابهته في 2020، إلا أنه على الرغم من تأثر الأعمال الاقتصادية كان للأسواق المالية دور في دعم الاقتصاد.

وأشار رئيس هيئة السوق المالية إلى أنه تم جمع 6 مليارات ريال في زيادات رأس المال للشركات المدرجة، وذلك عبر إصدار حقوق الأولية في 2020 بالمقارنة مع 100 مليون ريال فقط تم جمعها في 2019، بنسبة ارتفاع 60 ضعفا.

وأوضح أن السوق شهد نموا ملحوظا في طروحات الدين، حيث تم جمع نحو 200 مليار ريال خلال 2020، مقارنة بـ 120 مليار ريال في 2019 بنمو 65 في المائة.