الليرة التركية تهبط 1% مع استمرار الخسائر منذ تغيير محافظ المركزي

فقدت الليرة التركية أكثر من واحد بالمئة من قيمتها اليوم الاثنين، لتواصل نزولها الحاد منذ تغيير الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي هذا الشهر، مما أدى لتوقعات بسياسة نقدية فضفاضة، بحسب ما نشرت "رويترز".

وبلغت الليرة 8.14 مقابل الدولار بحلول الساعة 0818 بتوقيت جرينتش انخفاضا من 8.0775 عند الإغلاق يوم الجمعة. وفي وقت سابق كانت متراجعة إلى 8.17.