29 صفقة خاصة في السوق السعودي بأكثر من 150 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية اليوم، إجراء 29 صفقة خاصة وبقيمة 150.5 مليون ريال، منها 24 صفقة خاصة على أسهم شركة "اكسا التعاونية" بقيمة 91.6 مليون ريال على نحو2.5 مليون سهم، لتشكل نحو 5 في المائة من أسهم الشركة.
|
الشركة
|
السعر
|
الكمية المتداولة
|
القيمة المتداولة
|
أنعام القابضة
|
100
|
50,000
|
5,000,000
|
الجوف
|
77.4
|
50,000
|
3,870,000
|
المتحدة للتأمين
|
21.12
|
1,062,159
|
22,432,798
|
التأمين العربية
|
20.52
|
794,566
|
16,304,494
|
أليانز إس إف
|
26.1
|
432,419
|
11,286,136
|
اكسا التعاونية
|
36.65
|
87,100
|
3,192,215
|
اكسا التعاونية
|
36.65
|
87,100
|
3,192,215
|
اكسا التعاونية
|
36.65
|
87,100
|
3,192,215
|
اكسا التعاونية
|
36.65
|
87,100
|
3,192,215
|
اكسا التعاونية
|
36.65
|
87,100
|
3,192,215
|
اكسا التعاونية
|
36.65
|
188,700
|
6,915,855
|
اكسا التعاونية
|
36.65
|
87,100
|
3,192,215
|
اكسا التعاونية
|
36.65
|
87,100
|
3,192,215
|
اكسا التعاونية
|
36.65
|
87,100
|
3,192,215
|
اكسا التعاونية
|
36.65
|
87,100
|
3,192,215
|
اكسا التعاونية
|
36.65
|
87,100
|
3,192,215
|
اكسا التعاونية
|
36.65
|
87,100
|
3,192,215
|
اكسا التعاونية
|
36.65
|
87,100
|
3,192,215
|
اكسا التعاونية
|
36.65
|
87,100
|
3,192,215
|
اكسا التعاونية
|
36.65
|
87,100
|
3,192,215
|
اكسا التعاونية
|
36.65
|
87,100
|
3,192,215
|
اكسا التعاونية
|
36.65
|
133,800
|
4,903,770
|
اكسا التعاونية
|
36.65
|
130,650
|
4,788,323
|
اكسا التعاونية
|
36.65
|
87,100
|
3,192,215
|
اكسا التعاونية
|
36.65
|
87,100
|
3,192,215
|
اكسا التعاونية
|
36.65
|
159,700
|
5,853,005
|
اكسا التعاونية
|
36.65
|
87,100
|
3,192,215
|
اكسا التعاونية
|
36.65
|
87,100
|
3,192,215
|
اكسا التعاونية
|
36.65
|
232,250
|
8,511,963
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