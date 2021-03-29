29 صفقة خاصة في السوق السعودي بأكثر من 150 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية اليوم، إجراء 29 صفقة خاصة وبقيمة 150.5 مليون ريال، منها 24 صفقة خاصة على أسهم شركة "اكسا التعاونية" بقيمة 91.6 مليون ريال على نحو2.5 مليون سهم، لتشكل نحو 5 في المائة من أسهم الشركة.

الشركة السعر الكمية المتداولة القيمة المتداولة أنعام القابضة 100 50,000 5,000,000 الجوف 77.4 50,000 3,870,000 المتحدة للتأمين 21.12 1,062,159 22,432,798 التأمين العربية 20.52 794,566 16,304,494 أليانز إس إف 26.1 432,419 11,286,136 اكسا التعاونية 36.65 87,100 3,192,215 اكسا التعاونية 36.65 87,100 3,192,215 اكسا التعاونية 36.65 87,100 3,192,215 اكسا التعاونية 36.65 87,100 3,192,215 اكسا التعاونية 36.65 87,100 3,192,215 اكسا التعاونية 36.65 188,700 6,915,855 اكسا التعاونية 36.65 87,100 3,192,215 اكسا التعاونية 36.65 87,100 3,192,215 اكسا التعاونية 36.65 87,100 3,192,215 اكسا التعاونية 36.65 87,100 3,192,215 اكسا التعاونية 36.65 87,100 3,192,215 اكسا التعاونية 36.65 87,100 3,192,215 اكسا التعاونية 36.65 87,100 3,192,215 اكسا التعاونية 36.65 87,100 3,192,215 اكسا التعاونية 36.65 87,100 3,192,215 اكسا التعاونية 36.65 87,100 3,192,215 اكسا التعاونية 36.65 133,800 4,903,770 اكسا التعاونية 36.65 130,650 4,788,323 اكسا التعاونية 36.65 87,100 3,192,215 اكسا التعاونية 36.65 87,100 3,192,215 اكسا التعاونية 36.65 159,700 5,853,005 اكسا التعاونية 36.65 87,100 3,192,215 اكسا التعاونية 36.65 87,100 3,192,215 اكسا التعاونية 36.65 232,250 8,511,963