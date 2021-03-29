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أسواق الأسهم- السعودية

29 صفقة خاصة في السوق السعودي بأكثر من 150 مليون ريال

29 صفقة خاصة في السوق السعودي بأكثر من 150 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية اليوم، إجراء  29 صفقة خاصة وبقيمة 150.5 مليون ريال، منها 24 صفقة خاصة على أسهم شركة "اكسا التعاونية" بقيمة 91.6  مليون ريال على نحو2.5  مليون سهم، لتشكل نحو 5 في المائة من أسهم الشركة.

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

أنعام القابضة

100

50,000

5,000,000

الجوف

77.4

50,000

3,870,000

المتحدة للتأمين

21.12

1,062,159

22,432,798

التأمين العربية

20.52

794,566

16,304,494

أليانز إس إف

26.1

432,419

11,286,136

اكسا التعاونية

36.65

87,100

3,192,215

اكسا التعاونية

36.65

87,100

3,192,215

اكسا التعاونية

36.65

87,100

3,192,215

اكسا التعاونية

36.65

87,100

3,192,215

اكسا التعاونية

36.65

87,100

3,192,215

اكسا التعاونية

36.65

188,700

6,915,855

اكسا التعاونية

36.65

87,100

3,192,215

اكسا التعاونية

36.65

87,100

3,192,215

اكسا التعاونية

36.65

87,100

3,192,215

اكسا التعاونية

36.65

87,100

3,192,215

اكسا التعاونية

36.65

87,100

3,192,215

اكسا التعاونية

36.65

87,100

3,192,215

اكسا التعاونية

36.65

87,100

3,192,215

اكسا التعاونية

36.65

87,100

3,192,215

اكسا التعاونية

36.65

87,100

3,192,215

اكسا التعاونية

36.65

87,100

3,192,215

اكسا التعاونية

36.65

133,800

4,903,770

اكسا التعاونية

36.65

130,650

4,788,323

اكسا التعاونية

36.65

87,100

3,192,215

اكسا التعاونية

36.65

87,100

3,192,215

اكسا التعاونية

36.65

159,700

5,853,005

اكسا التعاونية

36.65

87,100

3,192,215

اكسا التعاونية

36.65

87,100

3,192,215

اكسا التعاونية

36.65

232,250

8,511,963
 
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