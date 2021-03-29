محافظ الاتصالات : 140 مليار ريال حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد

افتتح الدكتور محمد التميمي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم في الرياض منتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات السنوي بعنوان "الاقتصاد الرقمي .. آفاق من الفرص" بمشاركة الدكتور منير الدسوقي مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والدكتور عصام الوقيت مدير مركز المعلومات الوطني وقيادات شركات الاتصالات والبريد بالمملكة وعدد من المتخصصين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.

وأوضح أن التقدم الذي يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يجسد اهتمام ودعم القيادة لهذا القطاع الحيوي وبمتابعة المهندس عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس الإدارة الذي ينعكس من خلال زيادة استثمارات البنية التحتية الرقمية خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى أكثر من 15 مليار دولار بالشراكة مع القطاع الخاص حيث وصلت معها شبكة الألياف الضوئية إلى أكثر من 3.5 ملايين منزل وتجاوز انتشار شبكات الجيل الخامس الـ 12 ألف برج في 51 مدينة ومحافظة. مشيرا إلى أن المملكة ضمن أفضل 10 دول بالعالم في متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل وفقا لتقرير سبيد تست العالمي.

ووصف سوق الاتصالات في المملكة بأكثر الأسواق نموا والأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث قدر حجمه في المملكة بـ 70 مليارا وحجم أسواق تقنية المعلومات بـ 64 مليارا وحجم سوق البريد بـ 6.4 مليارات ووصول تقديرات القيمة السوقية لشركات الاتصالات إلى 246 مليار ريال. وأضاف أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بجانب قطاع البريد المنضم إلى اختصاصات الهيئة ومسؤولياتها التنظيمية يسهم بما يصل إلى 5.5% من الناتج المحلي للمملكة.

واستعرض أبرز مؤشرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة خلال 2020 التي أظهرت ارتفاع نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة 135.5% على مستوى السكان ونسبة انتشار استخدام الإنترنت 97.8% من السكان ووصول تغطية خدمات الإنترنت إلى 99% من المناطق المأهولة بالسكان وإيصال خدمة الألياف الضوئية إلى أكثر من 3.5 ملايين منزل ونشر أكثر من 12 ألف برج يدعم تقنيات الجيل الخامس في 51 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة بنسبة زيادة 128% عن 2019 بالإضافة إلى توفير أكثر من 60 ألف نقطة واي فاي مجانية في الأماكن العامة في مختلف أنحاء المملكة.

يذكر أن منتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات السنوي ركز على الاقتصاد الرقمي كونه من العناصر المحورية في صناعة المستقبل في المملكة والعالم أجمع، حيث يناقش مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد ووضع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ما بعد الجائحة والتوجه الاستراتيجي للقطاع، وسياسة الاقتصاد الرقمي، وقطاع الخدمات البريدية اللوجستية في المملكة وأبرز الفرص والتحديات فيه.