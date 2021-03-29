التمويل السكني الجديد للأفراد يحقق نموا 28% خلال فبراير الماضي بأكثر من 26 ألف عقد

حقق التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد خلال شهر فبراير الماضي من العام 2021 نمواً 28% بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال، مقارنة بشهر فبراير 2020، كما سجلت عقود التمويل العقاري نحو 26,860 عقداً بنمو سنوي 6%، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، إذ سجّل شهر فبراير 2020 نحو 25 ألف عقد تمويل عقاري بقيمة 11 مليار.

وأوضحت نشرة "ساما" أن إجمالي أعداد عقود التمويل السكني الجديدة المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات للتمويل خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من العام الجاري بلغت 59,671 عقداً تمويلياً جديداً بقيمة تجاوزت 30,5 مليار ريال، محققةً نمواً 20% مقارنة بشهري يناير وفبراير من العام الماضي2020، فيما نما التمويل السكني للشهرين الماضيين بحوالي 43% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020.

وأشارت "ساما" إلى أن عقود التمويل السكني المقدمة من البنوك شكلت 97% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، أي نحو 26,376 عقد بقيمة 13,7 مليار بنسبة 97% من إجمالي التمويلات خلال شهر فبراير 2021، ونحو 2% عن طريق شركات التمويل.

واستحوذت الفلل السكنية في شهر فبراير على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 11,3 مليار ريال، أي قرابة 80% من إجمالي التمويل،

فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 16% بقيمة 2.2 مليار ريال، كما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 4% بقيمة 615 مليون ريال.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي تسجيل العام الماضي 2020 نمواً قياسياً في عدد العقود بما يتجاوز ما قُدم خلال 4

سنوات مجتمعة بنحو 295,590 عقداً بقيمة 140.7 مليار، وخلال 2019 سجل التمويل العقاري كذلك معدلات تاريخية تجاوزت 3,5 أضعاف ما قُدم في 2018 بنحو 179,217 عقدًا بقيمة 79.1 مليارًا، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50,496 عقدًا بقيمة 29.5 ملياراً، وفي 2017 قرابة 30,833 عقدًا بقيمة 21 ملياراً، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17مليارا.