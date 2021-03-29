مخاطر عدم الاستقرار بعد الجائحة «1من 2»

مع طرح اللقاحات وارتفاع الآمال في قرب نهاية الجائحة، تتكاثر بسرعة تنبؤات بشأن عالم ما بعد جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19. فمن تصور اقتصاد أعيد تنظيمه إلى التنبؤ بالكيفية التي قد يمارس بها الناس حياتهم وأعمالهم ويرفهون عن أنفسهم، يبذل الخبراء قصارى جهدهم للاستقراء من التطورات التي أطلق لها الفيروس العنان.في الولايات المتحدة، يركز أغلب خبراء التنبؤ، سواء في "وول ستريت" أو واشنطن، بشكل مرض على الأمد القريب: تحديدا احتمال ارتفاع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بعد التطعيم الشامل الذي من شأنه أن يحرر الإنفاق الاستهلاكي فضلا عن حزمة التعافي الجديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار. ما يدعو إلى التفاؤل أن اثنين من خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي أدخلا بعض التوازن على هذا الاتجاه الصعودي السائد.في محاولة لتقديم منظور أبعد أمدا، يشير فيليب باريت وصوفيا تشين إلى أن التأثير السياسي المتولد عن الجائحة لم يتجسد بعد. وكما لاحظا مع نان لي في منشور في مدونة ظهر في أوائل شباط (فبراير)، فإن التاريخ عامر بأمثلة لفاشيات مرضية ألقت بظلال طويلة من التداعيات الاجتماعية. في عموم الأمر، لا تظهر الندوب الاجتماعية الناجمة عن مثل هذه المآسي الجماعية قبل أعوام ولا يوجد من الأسباب ما يحملنا على الاعتقاد أن جائحة فيروس كورونا ستكون استثناء. بتتبع النمط التاريخي سنجد أن عمليات الإغلاق اليوم والحركة المحدودة، ومظاهر الوحدة الوطنية التي تستحثها الأزمات عملت على حجب الآثار الكاملة المتخلفة عن الجائحة.رغم أن البحث الذي قدمه خبيرا الاقتصاد في صندوق النقد الدولي لا يزال عملا جاريا وخاضعا للبحث والتطوير، فإن أي محلل استخبارات سبق له أن ناضل في محاولة التنبؤ بالأحداث السياسية سينصحك بالإنصات إليهما. تعكس النتائج التي توصلا إليها البيانات التي جرى جمعها حول 569 واقعة تاريخية من الاضطرابات الاجتماعية في 130 دولة خلال الفترة من ثمانينيات القرن الـ 20 إلى عام 2020، إضافة إلى نحو 11 ألف وباء دولي وكارثة طبيعية منذ عام 1990.ترى بأي شيء تنبئنا أحداث الأعوام الـ 30 أو الـ 40 الأخيرة عن المخاطر المحتملة التي تهدد الاستقرار في المستقبل؟.إن العدوى لا تفضي إلى تنظيم الاحتجاجات، ولا تتردد الأنظمة الاستبدادية في استخدامها لتشديد الخناق السياسي. ومع ذلك، يوضح باريت وتشين ولي أن أي فاشية مرضية، مهما كانت التأثيرات المثبطة التي قد تخلفها في البداية، تجلب "خطرا متزايدا يتمثل في احتمال حدوث أزمة حكومية كبرى، وهو الحدث الذي يهدد بإسقاط الحكومة، ويحدث هذا عادة في غضون عامين من انتشار وباء شديد.يأتي تحليل آخر يحذر من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في المستقبل من مجموعة الاستشارات العالمية Verisk Maplecroft، التي تستخدم أدوات مماثلة لقياس احتمالات اندلاع الاحتجاجات في مختلف أنحاء العالم. يتتبع مؤشر الاضطرابات المدنية التابع للشركة أسباب ونتائج الاضطرابات في 198 دولة، ويصنف المخاطر التي تهدد الشركات على مستوى الدول والأقاليم. في كانون الأول (ديسمبر)، أشار المؤشر إلى احتمال اندلاع احتجاجات متزايدة الحدة في 75 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة حتى عام 2022.مثلها كمثل خبيري الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، لا تزعم شركة Verisk Maplecroft أن الجائحة هي السبب المباشر وراء مخاطر عدم الاستقرار المتزايدة. بل أدت الجائحة إلى تفاقم توترات اجتماعية وسياسية قائمة من قبل. ويقول محللو الشركة: إن تفاقم عدم الاستقرار "يحدث على خلفية التعافي الاقتصادي المؤلم بعد الجائحة ومن المرجح أن يعمل على تأجيج حالة السخط العام على الحكومات. بعبارة أخرى، تصل مصادر الاحتجاج التي كانت تختمر ببطء مثل ارتفاع تكاليف المعيشة واتساع فجوات التفاوت إلى نقطة الغليان في الأرجح بمجرد أن تكتسب عملية إعادة فتح الاقتصاد زخمها الكامل... يتبع.خاص بـ "الاقتصادية"بروجيكت سنديكيت، 2021.