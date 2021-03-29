"صنع في السعودية" .. مضاعفة الصادرات وفتح أسواق جديدة للمستثمرين

أطلق في الرياض أمس برنامج "صنع في السعودية"، الذي يأتي برعاية من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مبادرة تهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.

ويأتي إطلاق البرنامج من منطلق اهتمام وحرص ولي العهد بالصناعة الوطنية، وما يقدمه من دعم غير محدود للمنتج الوطني، لتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والصناعة المحلية على مختلف المستويات.

وقال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، خلال فعالية افتراضية، إن برنامج "صنع في السعودية" يهدف إلى تعزيز "ثقافة الولاء للمنتج الوطني"، حيث تم تصميمه بناء على دراسة لتجارب عدد من الدول، التي حققت نجاحات نوعية في تنمية قدراتها الصناعية، وذلك بحث مواطنيها وغرس روح الولاء للمنتج الوطني، وإعطائه الأولوية، الأمر الذي أسهم في توطين الصناعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي على مختلف المستويات.

وأوضح أن ولي العهد يحمل تطلعات كبيرة نحو هذا البرنامج المهم، الذي يعد برنامجا لكل السعوديين، نظرا لأهميته البالغة في تغيير الصورة النمطية عن المملكة، من كونها دولة تعتمد في صادراتها بشكل كبير على النفط، إلى سوق وطنية كبيرة تضم خليطا من المنتجات، والعلامات التجارية المتعددة، التي ستسهم في إثراء الصناعة المحلية ورفع نسبة الصادرات.

وقال إن "إيجاد هوية صناعية نفتخر بها أمام العالم، كان مشروعا وطنيا طموحا تضافرت فيه جهود عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لتكون هذه الهوية، إحدى الركائز الرئيسة لتصبح المملكة قوة صناعية رائدة، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان".

وبين الخريف، أن الثقة بالمنتج الوطني باتت اليوم ضرورة ملحة، نظرا لما تمثله من انعكاسات اقتصادية كبيرة في تحفيز الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد الفرص الوظيفية، وتعزيز القدرة على التصدير، وتحسين ميزان المدفوعات، إضافة إلى أثرها الكبير في توسيع القاعدة الاقتصادية للدولة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن "برنامج صنع في السعودية"، سيقدم حزمة كبيرة من المزايا والفرص للشركات الأعضاء، وذلك بهدف توسيع نطاق عملها والترويج لمنتجاتها محليا وعالميا، حيث يمكنهم استخدام شعار البرنامج "صناعة سعودية" على منتجاتهم، التي تستوفي معايير البرنامج لضمان التزامنا بالجودة المتعارف عليها، مشيرا إلى أن البرنامج سيعزز روح التكاتف الوطني لدعم المنشآت الوطنية بما يعود بالنفع على أبناء وبنات الوطن.

ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس هيئة تنمية الصادرات، جميع الشركات المؤهلة للانضمام إلى هذا البرنامج الوطني والاستفادة من المزايا النوعية، التي يقدمها من أجل أن تكون شريكا حقيقيا لتحقيق المستهدفات الوطنية الكبيرة.

يذكر أن برنامج "صنع في السعودية" سيسهم بدور رئيس في تحقيق "رؤية المملكة 2030"، وذلك عن طريق دعم المحتوى المحلي وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولا إلى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المائة ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى نحو 50 في المائة بحلول 2030.

ومن الصناعات، التي تفتخر بها السعودية جرانيت نجران، حيث يعد المصدر الرئيس لأرضيات وجداريات الحرمين الشريفين، ويتم تصديره أيضا إلى نحو 28 دولة حول العالم، منها فرنسا، حيث ازدانت شوارع الشانزيليزيه في العاصمة باريس بالحجر النجراني لمدة 12 عاما عند التجديد في 1994.

ومن الصناعات أيضا، التي تفتخر السعودية بها منتجات التجزئة والتغليف، حيث بلغت الصادرات العام الماضي نحو خمسة مليارات ريال على الرغم من تحديات جائحة كورونا.

ومن قصص النجاح، التي تدعو للفخر والاعتزاز، قطاع صناعة الأسمنت الوطنية، حيث تنتج ما يقدر بـ75 مليون طن سنويا، وهو ما يكفي لبناء 150 ناطحة سحاب كبرج خليفة الأطول في العالم.

ومن الصناعات الاقتصادية السعودية المهمة، صناعة الروبيان، التي تنتج أكثر من 50 ألف طن سنويا أي ما يعادل خمسة مليارات حبة من الروبيان، تستورد أكثر من 35 دولة حول العالم الروبيان المحلي وتتصدر هذه الدول الصين، في حين تصدر السعودية 4 في المائة من كافيار العالم، وهذا طبعا من مزرعة واحدة.

وتصدر السعودية بطاريات السيارات إلى عديد من دول العالم بما فيها أمريكا، كما تصدر المملكة مستلزمات طبية ذات الاستخدام الواحد لتصل في نهاية المطاف إلى غرف العمليات والجراحة.