صعود أسواق الخليج الرئيسية رغم أزمة السفينة الجانحة

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج مرتفعة اليوم الأحد مع تغاضي المستثمرين عن أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، متمسكين بالأمل حيال تعافي الاقتصاد العالمي. كانت أسعار النفط، أحد المحركات الرئيسية لأسواق المال بالمنطقة، ارتفعت أكثر من أربعة بالمئة يوم الجمعة بفعل المخاوف من تعطل إمدادات الخام والمنتجات المكررة العالمية لأسابيع بينما تتواصل جهود إعادة تعويم السفينة التي تسد مجرى قناة السويس بحسب رويترز. تواصل فرق الإنقاذ في قناة السويس جهود التكريك والقطر اليوم لتعويم سفينة حاويات ضخمة تسد الممر المائي، لكن مصدرين قالا إن الجهود تعقدت بسبب كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة.

وصعد المؤشر السعودي القياسي 0.7 بالمئة، مع ارتفاع سهم صانع البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.9 بالمئة وإغلاق سهم الاتصالات السعودية مرتفعا 2.3 بالمئة. لكن سهم أسواق عبد الله العثيم تراجع ثلاثة بالمئة مع بدء تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح. وفي دبي، أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.2 بالمئة، تقوده زيادة 0.9 بالمئة في سهم أكبر بنوك الإمارة، بنك الإمارات دبي الوطني، وصعود بنسبة 2.7 بالمئة لسهم داماك العقارية. وارتفع سهم الخليج للملاحة أكثر من اثنين بالمئة. وتقدم مؤشر أبوظبي 0.5 بالمئة، مدعوما بصعود سهم الشركة العالمية القابضة 14.5 بالمئة. تشهد الشركة نموا سريعا في شتى قطاعات أعمالها، مما عزز أوضاعها المالية بقوة. وارتفع سهمها أكثر من 40 بالمئة منذ بداية السنة الحالية. وفي قطر، ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة، حيث زاد سهم منتج البتروكيماويات صناعات قطر 1.4 بالمئة. لكن خسائر أسهم قيادية مثل الملاحة القطرية حدت من مكاسب السوق. ونزل سهم الشركة 0.4 بالمئة. شددت قطر يوم الخميس قيود مكافحة كوفيد-19، وأصدرت تعليمات بإغلاق مراكز الترفيه واللياقة البدنية والمسابح وأن تعمل مراكز التسوق بنسبة 30 بالمئة من سعتها، ودور السينما بنسبة 20 بالمئة. وخارج الخليج، أغلق المؤشر المصري القيادي دون تغير يذكر. السعودية ارتفع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 9483 نقطة أبوظبي ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 5757 نقطة دبي ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 2500 نقطة قطر ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 10192 نقطة مصر استقر المؤشر عند 10868 نقطة البحرين ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 1473 نقطة سلطنة عمان ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 3701 نقطة الكويت تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 6311 نقطة