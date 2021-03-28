"سكني" يوفر 1752 أرضا سكنية .. ويطرح مخطط "الأوركيد" في صامطة

أعلن برنامج "سكني" إطلاق مخطط "الأوركيد" عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المتاحة للحجز حيث يوفر المخطط 1752 قطعة أرض سكنية ليصل بذلك إجمالي المُخططات التي تم طرحها عبر "سكني" إلى 218 مخططا توفر أكثر من 180 ألف أرض.

وأكد برنامج سكني في بيان اليوم استمراره في طرح المزيد من المخططات ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يتاح حجزها إلكترونيا ضمن إجراءات سهلة وميسرة. داعيا الراغبين في الاستفادة من هذه الخيارات إلى زيارة موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني لاستكمال جميع الإجراءات.

ويقع مُخطط الأوركيد جنوب غرب صامطة ويبعد 15 دقيقة عن مستشفى الموسم العام على مساحة 1.6 مليون م2 ويوفر 1752 أرضا سكنية بمتوسط مساحات 510 م2 للأرض ويعد نموذجا للمخططات السكنية المتكاملة لما يضمه من مساحات مخصصة للحدائق العامة إضافة إلى مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة.

وأتاحت بوابة "سكني" في وقت سابق خاصية اختيار المخططات السكنية بالدخول إلى صفحة الحلول السكنية والضغط على خيار "الأراضي السكنية" وتحديد موقعها وفق رغبات المستفيدين واحتياجاتهم أو الدخول على (سكني) تمهيدا لإصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

وبين أن ذلك يأتي في إطار استمراره وسعيه الدائم لاستحداث حلول إلكترونية تساعد في تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تملك الأراضي والاستفادة من خيار "البناء الذاتي" عبر تطبيق الأجهزة الذكية لتوقيع العقد إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة الفروع إضافة إلى خدمة اختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي "البناء الذاتي" وإصدار رخص البناء إلكترونيا عبر تطبيق "سكني" بهدف تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم ورفع نسبة التملّك السكني إلى 70% وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وكان "سكني" قد أتاح من خلال التطبيق ومنصته خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبل مستفيدي الأراضي السكنية في مناطق المملكة كافة وفق رغباتهم واحتياجاتهم ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة تسهل تملك الأسر السعودية إضافة إلى ما يوفره التطبيق من خدمات إلكترونية لمستفيدي البناء الذاتي ممن يمتلكون أراضي سكنية لبنائها من خلال اختيار التصاميم النموذجية التي يستعرضها التطبيق بالشراكة مع نخبة من المصممين المعمارين السعوديين.