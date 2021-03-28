صنع في السعودية .. أسمنت يكفي لبناء 150 ناطحة سنويا و 5 مليارات حبة روبيان

كشف برنامج "صنع في السعودية" الذي انطلق اليوم برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والذي يهدف إلى دعم المنتج الوطني، عن بعض المعلومات الثرية عن الصناعة السعودية قد لا يعرفها البعض.

فمن هذه الصناعات جرانيت نجران والذي يعد المصدر الرئيسي لأرضيات وجداريات الحرمين الشريفين، ويتم تصديره أيضا إلى 28 دولة حول العالم، منها فرنسا التي ازدانت شوارع الشانزليزيه في عاصمتها باريس بالحجر النجراني لمدة 12 عاما عند تجديده في 1994.

ومن الصناعات التي تفتخر السعودية بتقديمها، كانت منتجات التجزئة والتغليف، والتي بلغت صادرات 2020 منها 5 مليارات ريال رغم تحديات الجائحة .

كما شهدت قصص النجاح التي تدعو للفخر والاعتزاز بالصناعات الوطنية، قطاع صناعة الاسمنت التي تصنف أنها من أضمن أعلى 10 دول عالميا في هذا المجال، حيث تمتلك الآلية لانتاج ما يقدر بنحو 75 مليون طن سنويا، وهو ما يكفي لبناء 150 ناطحة سحاب كبرج خليفة الاطول في العالم.

وتفتخر المملكة بصناعة الروبيان، حيث تنتج أكثر من 50 الف طن سنويا ما يعادل 5 مليارات حبة من الروبيان، يتم توريدها لأكثر من 35 دولة حول العالم تتصدرها الصين. كما أنها تصدر 4 % من كافيار العالم، وهو من مزرعة واحدة فقط.

وتنتج السعودية أيضا بطاريات السيارات، والتي يتم تصديرها لعدد من دول العالم بما فيها أمريكا، كما صدرت المملكة مستلزمات طبية ذات الاستخدام الواحد.