خلال أسبوع .. 30 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا في المملكة

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 30,306 مخالفات وذلك للمدة من 8 إلى 14 شعبان.

وسجلت الرياض العدد الأعلى بـ 9,915 تلتها مكة المكرمة بـ 7,222 ثم الشرقية بـ 4,112 والقصيم بـ 2,375 والمدينة المنورة بـ 1,697 والجوف بـ 1,241 وتبوك بـ 861 والباحة بـ 746 وعسير بـ 676 والشمالية بـ 606 وحائل بـ 597 وجازان بـ 181 ونجران بـ 77.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.