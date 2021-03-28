العقاري : إيداع نحو 670 مليون ريال لمستفيدي "سكني" لشهر مارس

أودع صندوق التنمية العقارية اليوم أكثر من 669 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" وصندوق التنمية العقارية لشهر مارس الجاري. مؤكدا استمرار الدعم السكني لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح منصور بن ماضي المشرف العام على الصندوق أن الدعم لشهر مارس تجاوز 669 مليون ريال وخصص بالكامل لدعم أرباح عقود قروض التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني من الأسر السعودية لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء أو جاهزة والأسر المستفيدة من خيار البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضيهم. مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 وحتى نهاية مارس بلغت 26.8 مليار ريال.

وقال : إعلان الصندوق إيداع الدعم الشهري لمستفيدي "سكني" من برنامج القرض العقاري المدعوم وما يقدمه من حلول تمويلية وخيارات سكنية يأتي استمرارا لجهود الصندوق في تقديم الدعم السكني للأسر السعودية وتمكينها من الحصول على المسكن وفق رغباتها وقدراتها. مشيرا إلى أن 424 ألف أسرة سعودية استفادة من "القرض المدعوم" لشراء منازلها في جميع مناطق المملكة منذ انطلاقة البرنامج في يونيو 2017 وحتى نهاية 2020. وأشار إلى مجلس الإدارة اعتمد تاريخا موحدا لإيداع الدعم الشهري لمستفيدي "سكني" وهو يوم 24 من كل شهر ميلادي لتمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم 43 خدمة إلكترونية عبر أجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة ليتيح لمستفيدي برنامج "سكني" والصندوق العقاري الاستعلام عن "القرض المدعُوم" وإنهاء إجراءات الحصول عليه بشكل ذاتي وإلكتروني، كما وفّر الصندوق قنوات الاتصال الموحد (199088) والتواصل الاجتماعي للرد والإجابة على استفسارات مستفيدي القرض العقاري المدعُوم.